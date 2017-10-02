Las Vegas'ta silahlı saldırı: 50'den fazla ölü, 400'ü aşkın yaralı

ABD'nin ünlü turizm merkezlerinden Las Vegas kentinde silahlı bir saldırgan en az 50 kişinin ölümüne 400'den fazlasının da yaralanmasına neden oldu.

Nevada eyalet polisi, saldırganın Mandalay Bay otelinin 32'nci katından, otelin karşısında düzenlenen konseri izlemeye gelen kalabalığın üzerine ateş açtığını duyurdu. Saldırı paniğe neden oldu, ayrıntılar uzun süre netleşmedi.

Polis, 64 yaşındaki saldırganın olaydan sonra intihar ettiğini açıkladı. Önceki açıklamalarda saldırganın polis tarafından vurulduğu belirtilmişti. Saldırganın kalabalığın üzerine ateş açtığı otel odasında 10'dan fazla silahı bulunduğu kaydedildi.

Pazar akşamı meydana gelen saldırı esnasında "Route 91 Harvest" adlı müzik festivalinde 30 bin kişinin bulunduğu belirtildi.

Olayın nedeni bilinmiyor

Washington İç Güvenlik Bakanlığı, olayın münferit bir eylem olduğunun düşünüldüğünü, terör şüphesi ve saldırganın işbirlikçileri bulunduğuna dair bir kanıtının var olmadığını duyurdu.

Emniyet birimleri saldırganı Las Vegas'ta yaşayan 64 yaşındaki Stephen P. olarak teşhis etti. Saldırganla birlikte olduğu düşünülen Avusturalya pasaportlu Asya kökenli bir kadının sorgulanmasının ardından, kadının olayla ilgisinin bulunmadığı, kadının olay sırasında ülke dışında olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri olayla bağlantılı iki şüpheli aracın arandığını duyurdu. Olaya tanıklık edenlerden, elinde olaya dair fotoğraf ve video kaydı bulunanlardan da polise bu verileri iletmeleri istendi. Söz konusu duyurular televizyon ve twitter aracılığıyla yapılıyor.

IŞİD: Saldırı bizimle bağlantılı

Öte yandan IŞİD, örgütün yayın organı Amak aracılığıyla olayın kendileriyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Saldırganın IŞİD savaşçısı olduğu belirtildi. Haberde, saldırganın iki ay önce din değiştirerek Müslüman olduğu belirtildi. Ancak bu iddiaların doğruluğu henüz ispatlanmadı. Polis olayın arkasında yatan nedeni araştırmaya devam ediyor.

Nevada eyalet polisi çok sayıda yaralı bulunduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, silahlı saldırıdan derin üzüntü duyduğunu, kurban ve yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Trump'ın Çarşamba günü Las Vegas'a gideceği de açıklandı.

Almanya hükümeti de Las Vegas'ta meydana gelen saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Hükümet Sözcüsü Steffan Seibert Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, "Las Vegas'taki cinayetlerden dolayı derin bir üzüntü ve şoktayız" diyerek, taziye dileklerini iletti. Dışişleri Bakanlığı kurbanlar arasında Alman vatandaşlarının da bulunup bulunmadığının araştırıldığını duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Türk Dışişleri Bakanlığı da olayın ardından yazılı bir mesaj yayınlayarak, saldırıdan duyulan üzüntüyü dile getirdi. Açıklamada "ABD'nin Las Vegas şehrinde bir otelde düzenlenen açık hava konseri sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan silahlı saldırıdan büyük üzüntü duyduk. Olayla ilgili gelişmeler tarafımızdan izlenmekte; ölü ve yaralılar arasında vatandaşlarımız olup olmadığı Los Angeles Başkonsolosluğumuzca yerel güvenlik makamları ve hastaneler nezdinde araştırılmaktadır.Bu menfur saldırıyı kınıyor, ABD halkının acısını paylaşıyoruz." denildi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/CNN/RTR/AFP/DPA,MK/ÖZ