Las Vegas'ın Robin Hood'u iş başında

T24 - Kurt ve Megan Kegler'in telefonu çaldığında hayatlarının değişmesine sadece saniyeler kalmıştı. Onlar, kazandığı parayı ihtiyacı olanlara dağıtan Las Vegas'ın iyi kalpli kumar ustasının seçtiği aileydi...



Üç yaşındaki Madison Kegler'e beyin tümörü teşhisi konmuştu.





Kurt ve Megan Kegler'in üç yaşındaki kızları Madison'a beyin tümörü teşhisi konmuştu. Ailenin ise 35 bin dolar borcu vardı...



Bir gün telefonları çaldı ve telefonun ucundaki ses onlara seçilmiş aile olduklarını söyledi. Arayan Las Vegas'ın Robin Hood'uydu. Las Vegas'ta kumar masalarında yüksek paralar kazanıyordu ve kazancını da ihtiyacı olan ailelere dağıtıyordu.



Telefonun öbür ucundaki ses, "Las Vegas'a uçup sizi için kazanacağım" dedi ve her şey söyle başladı. Havaalanına bir limuzin, birinci sınıf uçuşlar ve onları otellerine götüren bir Rolls Royce...



Burada 48 yaşındaki Kurt ve 29 yaşındaki Megan kendilerine yardım edecek bu adamla tanışmış. Kumarhaneye indiklerinde adam 35 bin doları kazanmış ve parayı bir çuval içinde Kegler ailesine teslim etmiş. Megan, "Bu her şeyi tamamen değiştirdi" diye anlatıyor olanları.



Kendisine Robin Hood 702 diyen bu adamın kim olduğuna dair pek bir bilgi yok. Las Vegas'taki kumarhanelerden aldıklarını fakirlere ve ihtiyacı olanlara dağıtan bu adamın bir de internet sitesi bulunuyor. Günde ise ortalama 300 e-posta alıyor.



Kazanacakları para 50 bin doları geçmemeli





Robin Hood, Las Vegas'ın posta kodu 702'yi takma adında kullanıyor ve hikayesini gönderenler arasından birisini yardım etmek için seçiyor. Tek koşulu kazanması gereken tutarın 50 bin doları geçmemesi.



Televizyon kanallarına yüzü gölgeli bir şekilde röportaj veren Robin Hood ile ilgili bilinen tek şey içki içmediği, tişört ve pantolon giydiği. Bir de gecede altı haneli paralar kazanıp kaybettiği. Mottosu ise basit: "Kumarın kötü olan yönünü alıp iyi için kullanıyorum."