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BBC Türkçe

Las Vegas: Sürücüsüz otobüs ilk gününde kaza yaptı

ABD'nin Las Vegas kentindeki sürücüsüz belediye otobüsleri, hizmetteki daha ilk gününde kaza yaptı. Olayda yaralanan olmazken, kaza sırasında birkaç kişiyi taşıdığı belirtilen otobüs, düşük hızda seyreden bir kamyonla çarpıştı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Las Vegas kentindeki sürücüsüz belediye otobüsleri, hizmetteki daha ilk gününde kaza yaptı.

Kaza sırasında birkaç kişiyi taşıdığı belirtilen otobüs, düşük hızda seyreden bir kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, olayın kamyonun sürücüsünün hatası sonucu yaşandığı vurgulandı. Polis daha sonra kamyon şöförüne ceza kesti.

Las Vegas'taki şöförsüz otobüs servisi, ABD'de de bir ilkti.

Yolcuları kentin ünlü bulvarına taşıyan otobüste, Londra'da da sistemlerini test eden Navya adlı bir Fransız şirketinin geliştirdiği sistem kullanılıyordu.

15 yolcu taşıyabilen otobüsün azami hızı saattte 45 kilometre, ancak genelde saatte 25 kilometre hızla seyrediyor.

Las Vegas Belediyesi'nin Sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, kazanın çok küçük bir olay olduğunu ve otobüsün büyük olasılıkla bugün tekrar yollara geri dönüş olacağını belirtti.

Sözcü Jase Radke "Bir kamyon sokak arasından çıkarken, şöförsüz otobüs yapması gerekeni yaptı ve durdu. Ancak kamyondaki insan unsuru, kamyon şöförü durmadı." dedi.

Şöförsüz araçların karıştığı kazalar daha önce de yaşanmıştı, ancak kazaların neredeyse tümünün insan hatasından kaynaklandığı belirtildi.

Uzmanlar, bu kazalar olsa bile şöförsüz araç teknolojisinin yollardaki güvenliği arttırma potansiyelinin büyük olduğunu söylüyor.

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