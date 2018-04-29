Las Vegas saldırısı: Şüphelinin kız arkadaşı katliam planından haberdar olmadığını söyledi

Las Vegas'ta 58 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği açıklanan 64 yaşındaki Stephen Paddock'un kız arkadaşı Marilou Danley, yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.

Danley, sevgilisinin saldırı planı yaptığına dair hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Danley, ayrıca Paddock'u "sessiz, şefkatli ve sevecen" olarak tanımladı.

Saldırının ardından konuyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle polis tarafından aranan Danley'nin daha sonra ABD dışında olduğu anlaşılmıştı. Danley, Salı günü ABD'ye geri döndü.

Avukatı tarafından okunan bir yazılı açıklama yapan Danley, "Onu sevdim ve birlikte sakin bir geleceğimiz olmasını umuyordum" dedi ve Paddock'un gerçekleştirdiği "korkunç ve akıl almaz şiddet eylemlerinden" dolayı şoka girdiğini söyledi.

64 yaşında emekli bir muhasebeci olan Paddock, Pazartesi sabahı Las Vegas'ta bulunan Mandalay Oteli'nin 32'nci katında tuttuğu odadan, aşağıdaki konser alanında toplanan kalabalığın üzerine ateş açmıştı. ABD'de yakın tarihin en kanlısı olan bu silahlı saldırıda 58 kişi yaşamını yitirirken, 500'den fazla insan da yaralanmıştı. Paddock daha sonra intihar etmişti.

Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmesine karşın, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Paddock ile uluslararası örgütler arasında herhangi bir bağ tespit edilemediğini açıkladı.

Paddock'un saldırıyı gerçekleştirdiği otel odasını tutarken, Danley'ye ait kimlik bilgilerini verdiği de ifade edildi.

Danley'nin FBI ile görüştükten sonra Filipinler'den kendi rızasıyla Los Angeles'a geri döndüğü belirtildi.

Danley, Paddock'un kendisine Filipinler'deki ailesini ziyaret etmesi için "ucuz bir uçak bileti" alarak sürpriz yaptığını aktardı.

Paddock ayrıca, Filipinler'deyken Danley'e ev alması için de 100 bin dolar para gönderdi.

Danley yaptığı açıklamada, "Çok mutlu olmuştum, ancak, açıkçası tüm bunları benden ayrılmak istediği için yaptığını düşünmüştür. Başka insanlara karşı böylesine bir şiddet eylemi planladığı hiçbir zaman aklıma gelmedi" dedi.