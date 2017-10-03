Las Vegas saldırısı: Şüpheli Stephen Paddock kimdir?

ABD'nin Las Vegas kentinde bir müzik festivaline düzenlenen ve en az 59 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıyı , 64 yaşındaki Stephen Paddock'un gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Emekli bir muhasebeci olan ve yakınları tarafından maddi durumu iyi olarak nitelendirilen Paddock, Nevada eyaletindeki Mesquite kentinde yaşıyordu.

Yetkililer, Paddock'un pilot brövesi ve avcılık lisansı olduğunu, suç kaydının bulunmadığını söylüyor. Ancak, eski komşularından biri saldırının şüphelisini profesyonel kumarbaz ve "tuhaf" biri olarak nitelendiriyor.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili, Paddock'un geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığını gösteren bazı bulgular olduğunu belirtti.

Las Vegas'ta düzenlenen bir konser sırasında ateş açılması sonucu en az 59 kişi yaşamını yitirirken, 527 kişi de yaralandı. Bu, ABD'de yakın tarihin en kanlı silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, Paddock'un konser alanının yanında bulunan Mandalay Bay Oteli'nin 32'nci katında tuttuğu odanın penceresinden ateş açtığını ve polisin geldiğini anlamasıyla birlikte intihar ettiğini açıkladı.

Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, düzenlediği basın toplantısında, Paddock'un kaldığı otelin 32'nci katındaki odada 16 silah ele geçirildiğini söyledi.

Ayrıca, Paddock'un evinde 18 silahla birlikte binlerce mermi ve hem evde hem arabada patlayıcı bulundu.

Lombardo, evde "bazı elektronik cihazların" da ele geçirildiğini sözlerien ekledi.

Las Vegas'ın en büyük silah satış mağazası olan New Frontier Armory'den David Famiglietti de BBC'ye yaptığı açıklamada, Paddock'un silahlarını ilkbahar aylarında şirketin Kuzey Las Vegas şubesinden satın aldığını ve alım işlemi sırasında her türlü eyalet ve federal koşulları yerine getirdiğini söyledi.

Bununla birlikte Famiglietti, videolardaki ses ve görüntülerden yola çıkarak, Paddock'un kendi mağazalarından aldığı av tüfeği ve diğer silahları modifiye etmiş olabileceğini de ifade etti.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırıyı düzenlediğini iddia etmesine karşın, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Paddock ile uluslararası terör örgütleri arasında herhangi bir bağın tespit edilemediğini açıkladı.

Şüphelinin erkek kardeşi Eric Paddock, Orlando'daki evinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, babaları Patrick Benjamin Paddock'un banka soyguncusu olduğunu, bir zamanlar FBI'ın en çok arananlar listesinde yer aldığını ve bir defasında da hapisten kaçtığını söyledi.

1969 yılında hazırlanan "aranıyor" posterinde, Baba Paddock'a "psikopat" teşhisi konulduğu belirtiliyor.

Eric Paddock, ağabeyinin adının Las Vegas saldırısına karışmasının aileyi şoke ettiğini aktararak, "Çok anlamsız, böyle bir şeyi neden yaptığını anlamak mümkün değil. İnternette poker oynayan, gemi seyahatlerine çıkan ve Meksika dürümü yiyen sıradan bir adamdı" dedi.

Eric Paddock ayrıca ağabeyinin silahlara çok düşkün biri olmadığını ve askeri bir geçmişinin de bulunmadığını ifade ederek, saldırganın "cinnet geçirmiş" olabileceğini öne sürdü.

NBC News da, Stephen Paddock'ın kısa bir süre önce kumarla bağlantılı on binlerce dolarlık bazı para transferleri yaptığını ancak bunların kazanç mı yoksa kayıp mı olduğunun anlaşılamadığını bildirdi.

Şüphelinin diğer erkek kardeşi Bruce Paddock da NBC'ye yaptığı açıklamada, ağabeyinin milyoner bir emlak yatırımcısı olduğunu söyledi.

ABD'nin önde gelen savunma şirketlerinden Lockheed Martin, Paddock'un yaklaşık 30 yıl önce iştiraklerinden birinde çalıştığını açıkladı.

Las Vegas polisi de Paddock'a dair ellerindeki tek kaydın bir trafik cezası olduğunu belirtti.

Açılan soruşturma kapsamında, şüphelinin Las Vegas'a yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan ve emeklilerin yaşadığı bir sitenin içerisindeki iki katlı evinde arama yapıldı.

Evin bulunduğu Mesquite şehrinin Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü, Paddock'un yaşadığı yeri, "sıradan, hoş ve temiz bir ev" olarak nitelendirdi. Sözcü, aramada başka silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Tapu kayıtları, Paddock'un buraya yine Nevada eyaletinde bulunan Reno kentinden Haziran 2016'da taşındığını gösteriyor.

Kayıtlara göre, şüpheli bu evde 62 yaşındaki kız arkadaşı Marilou Danley ile birlikte yaşıyordu.

Yetkililer, daha önce Danley'nin bulunması için halktan yardım istemiş ancak daha sonra kendisinin ABD dışında olduğu anlaşılmıştı.

Daha sonra ise soruşturma kapsamında Danley'nin ifadesinin alındığı ve "artık şüpheliler arasında değerlendirilmediği" açıklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Paddock'un Mandalay Oteli'ne yerleştiğinde yanında Danley'nin bulunmadığını ancak şüphelinin "Danley'ye ait kimlik bilgilerinin bir kısmını" kullandığını bildirdi.

ABD medyası, Danley'nin küçük uçaklar için pilot brövesi bulunduğunu ve kendisine ait iki adet uçak olduğunu belirtiyor.

Paddock'un eski komşusu 79 yaşındaki Diane McKay, Washington Post'a yaptığı açıklamada, şüpheli ve kız arkadaşının evlerinde her zaman perdeleri kapalı tuttuğunu ifade etti.

McKay, "Tuhaf biriydi. İçine kapanık bir adamdı. Sanki ev boştu, kimse yaşamıyordu. Yani en kötüsü huysuz biri olmasını falan beklersiniz. Hayır, o bile yoktu. Sessizdi, hiç yokmuş gibiydi" dedi.

Paddock'un 2012 yılında Las Vegas'ta bulunan Cosmopolitan Otel'de kaldığı sırada yerdeki bir engele takılıp düşmesinin ardından otele tazminat davası açtığı ancak bu davanın 2014 yılında tarafların anlaşması sonucu geri çekildiği açıklandı.