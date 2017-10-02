Las Vegas saldırganının kardeşi konuştu: Dini ve siyasi bağı yoktu

Çeviri: Gonca Tokyol

ABD’nin Las Vegas kentindeki bir müzik festivalinde gerçekleşen ve en az 58 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu Stephen Paddock’un kardeşi Eric Paddock, saldırıya anlam veremediğini belirterek “Gökten bir asteroid düşmüş gibi oldu” dedi. Paddock, saldırının sorumluluğunu üstlenen terör örgütü IŞİD’in iddialarının aksine kardeşinin ‘dini ve siyasi bağlantıları olmadığını’ söyledi.

Florida eyaletindeki Orlando kentinde bulunan evinin önünde CNN’den John Couwels’e konuşan Paddock, saldırganın kardeşi olduğunu doğruladı. Kardeşiyle en son, Irma kasırgası sonrasındaki elektrik kesintileri sırasında mesajlaştıklarını ifade eden Paddock, “Stephen bir iki hafta önce telefonda annemle konuştu. Bu yaşananları anlamlandıramıyorum” diye konuştu.

CNN’in röportajı sırasında eve gelen FBI yetkililerinin de Paddock’un ifadesine başvurduğu kaydedildi.

BBC’de yer alan habere göre de kardeşini “dini ve siyasi bağı olmayan biri” olarak nitelendiren Paddock, kardeşinin silahlara düşkün biri olmadığını ve askeri geçmişinin bulunmadığına dikkat çekerek "Otomatik silahı nereden buldu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırganın kimliğini Stephen Paddock olarak açıklayan Las Vegas Emniyet Müdürü Joe Lombardo, 64 yaşındaki saldırganın intihar ettiği bildirilmişti. Polis yetkilileri Stephen Paddock'un herhangi bir örgüt bağlantısı olmadığını düşündüklerini aktarırken, Amaq Haber Ajansı üzerinden bir açıklama yayınlayan IŞİD ise herhangi bir kanıt göstermeksizin saldırıyı üstlenmişti.