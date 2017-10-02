ABD, tarihinin en büyük silahlı saldırısına hedef oldu; 59 ölü, 527'den fazla yaralı!

ABD, tarihinin en büyük silahlı saldırısına hedef oldu. Las Vegas'ta düzenlenen Route Müzik Festivali'nde bulunanların üzerine açılan ateş sonucu 59 kişi hayatını kaybetti, 527 kişi yaralandı. Saldırıyı, terör örgütü IŞİD üstlendi, ancak ABD tarafından yapılan açıklamada saldırganın herhangi bir örgütle bağlantısının olduğuna dair kanıt bulunmadığı açıklandı.

Las Vegas Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada bir saldırganın etkisiz hâle getirildiği, "bölgede patlayıcı bulunduğu" yolundaki iddianın gerçek dışı olduğu kaydedildi. Saldırganın, 40 bin kişinin bulunduğu konser alanına civarda bulunan bir otelin 32'nci katından ateş açtığı ifade edildi. Saldırganın, 64 yaşında Stephen Paddock adında ABD vatandaşı olduğu belirtildi. Polis, Paddock'un saldırıdan sonra intihar ettiğini belirledi. Reuters Haber Ajansı ise, "saldırganın aylar önce İslamiyet'i seçtiğini" iddia etti.

Emniyet Şefi Joseph Lombardo tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise, saldırganın öldürüldüğü evde 18 sihal, patlayıcılar ve binlerce merminin bulunduğu duyuruldu.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin açıklamasında saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Trump, konuşmasını "Tanrı Amerika'yı kutsasın" diyerek bitirdi.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Yetkilerin, bu saldırının nasıl olduğuna ilişkin soruşturmaları devam ediyor. Las Vegas Polis Departmanına ve ilk müdahaleyi yapan yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Binlerce insanın hayatı onlar sayesinde kurtuldu. İlk atış yapıldıktan sonra saldırının nereden yapıldığına dair tespitte bulundular. Bu, gerçek profesyonelliğin ne olduğunu açıkça göstermektedir.

Yüzlerce vatandaşımız, aile üyelerinin kaybının acısını yaşıyor. Onların acısını hayal edemeyiz. Kayıp yaşayan ailelere şunu söylemek istiyorum; sizin için dua ediyoruz, sizin için buradayız ve size yardımcı olacağız. Kitap, kırık kalplerin yanında olacağını söyler. Tanrı, yas tutanların kalbinde yaşamaktadır.

Yaralıların en kısa sürede iyileşmeleri için dua ediyoruz. Kendilerine desteğimizin sözünü veriyoruz. Kayıplarımızın sonrasında bayrağımızın yere indirilmesi talimatını verdim. Biz ortak insanlığımızla bir araya geldik. Bu kötülükler bizi ayıramaz. Çok büyük öfke duysak da bizi tanımlayan şey öfke değil, sevgimizdir. Bu her zaman, sonsuza kadar böyle kalacaktır.

Böyle zamanlarda bir anlam aramaya çalışıyoruz. Cevap bulmak zor ama en karanlık nokta bile bir umut ışığıyla aydınlatılabilir. Buradaki Amerikalılar için dua ediyoruz. Bu korkunç, korkunç saldırıda birlik ve beraberlik, barışla devam eden ülkemiz için devam ediyoruz. Nefretle sarılan insanlardan korunması için dua ediyoruz. Tanrı, hayatını kaybedenleri kutsasın. Tanrı, bize bu acıları aşmak için güç versin. Tanrı, Amerika'yı kutsasın."

CIA ve FBI'dan IŞİD iddiasına yanıt

Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Las Vegas'taki saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Ancak örgüt açıklamasında net bir kanıt sunmadı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan açıklamada saldırganın herhangi bir terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair bir kanıtın bulunmadığını belirtildi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'den yapılan açıklamada ise IŞİD'in iddiasının araştırıldığı ancak bu iddianın ilk anda kabul görmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Saldırganın arkadaşı yakalandı

Saldırganın Asya kökenli olduğu tahmin edilen arkadaşı Marilou Danley'in yakalandığı ifade edildi.

NTV ABD Temsilcisi Hüseyin Günay, saldırıda en az 100 mermi kullanıldığı bilgisini paylaştı; Las Vegas Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğunu aktardı.

Olaya ait olduğu belirtilen ve sosyal medyada yayınlanan videoda ağır silahla seri şekilde ateş açıldığı duyuluyor.

Saldırgan intihar etti

Polis, saldırıyla bağlantısı olduğu belirtilen Mariolu Danley (62) isimli kadını yakaladı. Bu kişinin, saldırganın kız arkadaşı olduğu belirlendi. Perşembe günü otele giriş yapan saldırganın polisin olay yerine ulaşmadan önce intihar ettiği açıklandı.

"Video paylaşmayın"

Las Vegas Polisi (LVMPD) resmi Twitter hesbından yaptığı açıklamada operasyonun sürdüğü, bu nedenle bölgeden video paylaşımı yapılmasının polis memurlarının hayatını riske atabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, konser alanında 40 bin kişi bulunduğu ve konser alanını gören bir otelin 32. katından kalabalığın üzerine ateş açıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump’tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Las Vegas'taki korkunç saldırının kurbanlarına ve ailelerine en içten taziyelerimi ve sevgimi sunuyorum. Tanrı sizi korusun!" ifadelerini kullandı.

Las Vegas Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Las Vegas havalimanına iniş yapacak ve buradan yapılacak uçuşların bir süreliğine durdurulduğu duyuruldu.

McCarran Uluslararası Havalimanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LASairport'a ve buradan yapılacak uçuşlar, Las Vegas Strip'teki silahlı saldırı olayının üzerine geçici süreliğine durduruldu" denildi.