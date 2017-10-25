T24 LogoT24 Logo
Dünya

Las Vegas saldırganının kardeşi çocuk pornosundan tutuklandı

Las Vegas, 25 Ekim, (DHA)- Las Vegas'ta yaklaşık 60 kişiyi öldüren saldırganın kardeşi, çocukların cinsel istismarını içeren materyal bulundurduğu iddiasıyla tutuklandı

25 Ekim 2017 22:33

Las Vegas, 25 Ekim, (DHA)- Las Vegas\'ta yaklaşık 60 kişiyi öldüren saldırganın kardeşi, çocukların cinsel istismarını içeren materyal bulundurduğu iddiasıyla tutuklandı.

Las Vegas saldırganı Stephen Paddock\'un kardeşlerinden biri olan Bruce Paddock, Los Angeles\'ta gözaltına alındı.

Bruce Paddock\'a karşı yöneltilen suçlamaların Las Vegas katliamından önce gerçekleşip gelmediğini belirsizliğini koruyor.

1 Ekim’de bulunduğu otelin penceresinden Harvest Festivalini kutlayan kalabalığın üzerine ateş açan Paddaock, ellisekiz kişiyi öldürmüş, yüzlercesini de yaralamıştı. Daha sonra da kendisini öldürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Las VegasEkim DHA Las VegasStephen PaddockBruce Paddock Los AngelesBruce PaddockEkimdeHarvest FestivaliniPaddaockDaha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24