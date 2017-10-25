Las Vegas saldırganının kardeşi çocuk pornosundan tutuklandı

Las Vegas, 25 Ekim, (DHA)- Las Vegas\'ta yaklaşık 60 kişiyi öldüren saldırganın kardeşi, çocukların cinsel istismarını içeren materyal bulundurduğu iddiasıyla tutuklandı.

Las Vegas saldırganı Stephen Paddock\'un kardeşlerinden biri olan Bruce Paddock, Los Angeles\'ta gözaltına alındı.

Bruce Paddock\'a karşı yöneltilen suçlamaların Las Vegas katliamından önce gerçekleşip gelmediğini belirsizliğini koruyor.

1 Ekim’de bulunduğu otelin penceresinden Harvest Festivalini kutlayan kalabalığın üzerine ateş açan Paddaock, ellisekiz kişiyi öldürmüş, yüzlercesini de yaralamıştı. Daha sonra da kendisini öldürmüştü.