Las Vegas, kumarhaneleri yeniden açmak için hazırlık yapıyor

ABD'nin Nevada eyaletinin valisi Steve Sisolak, Las Vegas'taki kumarhaneleri 4 Haziran'da yeniden açmayı istediklerini söyledi. Nevada Oyun Yönetimi Kurulu, salı günü halk sağlığı yetkililerinin tavsiyelerine de yer verilecek, yeniden açılma planlarıyla ilgili bir toplantı düzenleyecek.

Independent'ta yer alan habere göre, Nevada'da turizm sektörünün bel kemiği konumundaki kumarhanelerin hepsine Koronavirüs pandemisi nedeniyle 17 Mart'ta kapatma emri verilmişti.Sisolak, eyalet genelinde önerilen yeniden açılış tarihinin, Covid-19 vakalarının düşüşe geçtiğini gösteren verilere bağlı olduğunu ifade etti.

Nevada eyaletindeki istihdamın üçte biri turizm sektöründen sağlanıyor. Çalışmayı durdurma kararıysa toplu işten çıkarmalara ve ücretsiz izinlere neden oldu.

Nevada Oyun Yönetimi Kurulu, salı günü halk sağlığı yetkililerinin tavsiyelerine de yer verilecek, yeniden açılma planlarıyla ilgili bir toplantı düzenleyecek. Kumarhanelerin doluluk oranını yüzde 50'yle sınırlamaları, sosyal mesafelendirme önlemlerini uygulamaları ve aynı zamanda sıkı temizlik yapmaları, şimdiden onlara bildirildi.

Şimdiye kadar 7 bin 531 doğrulanmış Covid-19 vakasının açıklandığı eyalette, resmi kayıtlara göre Koronavirüs nedeniyle 387 ölüm gerçekleşti.