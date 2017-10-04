Las Vegas katliamının nedeni aydınlatılamadı

ABD Başkanı Donald Trump Las Vegas'ta katliam yapan kişiyle terör milisi IŞİD arasında bağlantı olduğuna dair herhangi bir ipucu bulunmadığını söyledi. Trump bir gazetecinin, IŞİD'in eylemi üstlenmesinin gerçek olup olmadığı şeklindeki sorusunu yanıtlarken "hiçbir fikri olmadığını" söyledi.

Otel penceresinden açtığı ateşle 59 kişiyi öldüren, en az 500 kişiyi de yaralayan 64 yaşındaki failin neden katliama giriştiği açıklık kazanmadı. IŞİD katilin "kendi askerleri" olduğunu duyurmuş, ancak bu iddiayı doğrulayan kanıta rastlanmamıştı. Başkan Trump Las Vegas'a giderek güvenlik güçlerinin temsilcileri ve ölenlerin yakınlarıyla bir araya gelecek.

Kaldığı otelin penceresinden konser izleyenlere 9 dakika süreyle yaylım ateşi açan Stephen Paddock polisin müdahalesinden önce intihar etmişti. Polis tarafından, failin Filipinler'de bulunan Avustralya pasaportlu kadın arkadaşı ile temasa geçildiği ve kendisinden Paddock hakkında bilgi alınacağı açıklandı. Marilou Danley adlı kadının Las Vegas'a getirileceği öğrenildi. Stephen Paddock'un Filipinlere 100 bin dolar havale ettiği öğrenildi.

Silah yasaları yeniden gündemde

Polis sözcüsü Joseph Lombardo failin saldırıya kapsamlı bir şekilde hazırlandığını ve otel odasında 23 ateşli silahla çok sayıda kameranın ele geçirildiğini söyledi. Paddock'un otel odası ile Mesquite ve Reno'daki evlerinde toplam 49 silah, binlerce mermi ve patlayıcı madde bulundu.

Katliam ABD'deki silah yasalarının yeniden tartışma konusu olmasına yol açtı. Senato'daki Demokrat Parti grubunun başkanı Chuck Schumer "yasalarda mantıklı düzenlemeler yapılmasını" talep etti. Schumer Kongre'deki konuşmasında "kötülük ve çılgınlığı ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını, ancak ABD'yi güvenli hale getirmek için elden gelenin yapılması gerektiğini" söyledi. Başkan Donald Trump ‘zamanı geldiğinde silah yasalarının gözden geçirileceğini' söyledi. Başkanlığa aday olmadan önce "makul silah kontrol önlemlerinden" yana çıkan Donald Trump daha sonra güçlü Amerikan silah lobisini karşısına almamak için tutumunu değiştirmişti.

DW, dpa/AG, BÖ

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