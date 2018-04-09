Las Palmas'ta Emenike krizi

Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike sağ dizinde yaşadığı sakatlıktan dolayı 8 ay oynayamayacak.

Fanatik'te yer alan habere göre; Las Palmas doktoru Gerardo Garces, Emenike'nin takıma katıldığında ideal kilosundan 7 kilo fazla ve sakat geldiğini söyledi.

Doktor Garces, "Emenike sakatlandı ve bilgi vermedi. Hiçbir şeyinin olmadığını söyledi. Testlerde de bir şey çıkmadı. Ancak 2-3 gün sonra sıkıntısı oldu. Oyuncuyu kim alıyorsa, neden takip etmiyor? Futbolcular için yapılması gereken bir test var ama pahalı. Bu testi Barcelona ve R.Madrid bile yapmıyor" diye suçlamalarda bulundu.