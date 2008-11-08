Lary King ABD gündemini değiştirdi

ABD'nin en ünlü talk şovcularından Larry King hayatının en büyük şokunu yaşadı. 74 yaşındaki King, kendisinden 26 yaş küçük eşi Shawn Southwick King'i çocuğuna beyzbol öğretmesi için tuttuğu öğretmenle sevişirken yakaladı.



1985 yılından beri CNN televizyon kanalında “Larry King Live” programını yapan 74 yaşındaki Larry King’in eşi Shawn’ın çocuğuna beyzbol öğretmesi için tuttuğu koçla aldattığı ortaya çıktı.



National Enquirer dergisinde yer alan iddiaya göre başından yedi evlilik geçen Larry King’i objektiflerin karşısında öpmeyi bir alışkanlık haline getiren 48 yaşındaki Shawn, bir yıldan beri oğlunun beyzbol koçu olan Hector Pledge’la birlikte. Shawn ile Hector kocasının çalışma masasının üzerinde bile birlikte oldu. Aldatıldığını anlayan ve bu durumdan çok rahatsız olan ünlü talk şovcu ilk iş olarak koçu kovdu. Karısını çok sevdiği için ise ayrılmayı düşünmüyor.

