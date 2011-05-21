Lars Von Trier:Ben Mel Gibson değilim

T24- Cannes Film Festivali Komitesi tarafından ''istenmeyen adam'' ilan edilen Danimarkalı yönetmen Lars Von Trier, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ancak kararı kabul ettiğini ve ''istenmeyen adam ilan edilmiş'' olmaktan gurur duyduğunu açıkladı.







Lars Von Trier Cannes'da 'istenmeyen adam' ilan edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Festival başkanı Gilles Jacob'ın yakın arkadaşı olduğunu söyleyen yönetmen, "Sözlerim tamamen aptalcaydı. Ben Mel Gibson değilim. Sadece Hitler'in sığınakta nasıl plan yaptığını anlayabildiğimi söyledim. Onun yaptıklarını yapmak istediğimden değil" dedi.

Üvey babasının da Yahudi olduğunu açıklayan Trier, anti-semitizmle suçlanmasının komik olduğunu öne sürdü.

Kirsten Dunst'ın tepkisi

Festivalde yarışan 'Melankoli' filminin oyuncularının yaptığı açıklamalar sırasında yaynında olduğu ve şaşkınlıkla izlediği yönetmen, oyunculardan Kirsten Dunst için, "Sanırım benim Avrupalı ve çılgın olduğumu düşünüyor" derken Charlotte Gainsbourg'un pek de şaşırmadığını düşündüğünü söyledi.

Kovulduğu için gururlu

Lars Von Trier ise Danimarka medyalarına verdiği demeçte, festivalde ''istenmeyen adam ilan edilmiş olmaktan gurur duyduğunu'' da ifade etti.

Sinema tarihinde belki ilk defa böyle bir karar alındığının altını çizen Trier, ''Bir kez daha özür diliyorum, kimseyi incitmek istemedim, ama ben benim, yapımı değiştiremem, tahrik etme eğilimi taşıyorum'' dedi.

'Danimarkalı esprilerim anlaşılmadı'

İstenmeyen adam ilan edilmesinin nedenlerinden birinin, Fransızların II. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere kötü davranmış olmasından kaynaklandığını söyleyen Trier, ''Bu yüzden bu konu onlar için çok hassas, kızgınlıklarını anlayabiliyorum, böyle sözler sarf etmiş olmaktan dolayı çok aptallık ettim, Cannes Film Festivali'nin yetkililerine karşı çok saygım var'' diye konuştu.