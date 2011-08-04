Lars Von Trier porno mu çekecek?

T24

Cannes Film Festivali’nde Hitler’le ilgili yaptığı açıklamalarla son filmi ‘Melancholia’yı gölgede bırakan Danimarkalı yönetmen Lars Von Trier, yeni filmi için çalışmalara başladı. Çekimlerine 2012 yazında başlayacak ‘Nymphomaniac’ isimli film bir kadının doğduğu andan 50 yaşına kadarki cinsel yaşamına odaklanacak. Trier, filmini ana akım sinemalar için ‘soft’ ve yönetmenin kurgusunu sevenler için ‘sert’ olmak üzere iki farklı versiyonda izleyiciye sunmayı planlıyor. Trier, Cannes’da porno film çekmek istediğini de söylemişti. Yönetmenin kastettiği filmin bu olup olmadığı merak konusu.