T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Lars Von Trier porno mu çekecek?

Lars Von Trier, Nymphomaniac’ isimli yeni filmi için çalışmalara başladı...

04 Ağustos 2011 03:00

T24 - Lars Von Trier, Nymphomaniac’ isimli yeni filmi için çalışmalara başladı. Yönetmen filmini iki farklı versiyonda izleyiciye sunmayı planlıyor.

Trier porno mu çekecek?

Cannes Film Festivali’nde Hitler’le ilgili yaptığı açıklamalarla son filmi ‘Melancholia’yı gölgede bırakan Danimarkalı yönetmen Lars Von Trier, yeni filmi için çalışmalara başladı. Çekimlerine 2012 yazında başlayacak ‘Nymphomaniac’ isimli film bir kadının doğduğu andan 50 yaşına kadarki cinsel yaşamına odaklanacak. Trier, filmini ana akım sinemalar için ‘soft’ ve yönetmenin kurgusunu sevenler için ‘sert’ olmak üzere iki farklı versiyonda izleyiciye sunmayı planlıyor. Trier, Cannes’da porno film çekmek istediğini de söylemişti. Yönetmenin kastettiği filmin bu olup olmadığı merak konusu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24