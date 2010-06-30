Larry King ekranlara veda ediyor

T24- Televizyon tarihinde rekorlar kitabına geçmiş sohbet programı sunucusu Larry King sonbaharda ekranlara veda edeceğini duyurdu.

CNN televizyonunda akşam kuşağının demirbaş programcısı Larry King 25 yıl boyunca, alamet-i farikası pantalon askıları ve büyük çerçeveli gözlükleriyle, 40 binin üzerinde kişiyi stüdyosunda konuk etti.

Larry King Live, aynı sunucuyla aynı saatte yayınlanan en uzun süreli televizyon programı olarak yakın süre önce Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Reyting yarışı

Ancak son zamanlarda Larry King'in düşen reyting rakamları eski popülerliğini kaybettiği yorumlarına yol açmıştı. 76 yaşındaki televizyoncu, ailesine daha çok zaman ayırmak istediğini söylüyor.

Larry King, yedinci karısı Shawn Southwick ile evliliğini bu yıl başlarında sona erdirmeye karar vermiş ve boşanma başvurusunda bulunmuştu.

Ama çift daha sonra yeniden barıştı.

İnternetteki blogunda Larry King, CNN'in sonbaharda programa son noktayı koymayı kabul ettiğini ve bundan sonra eşi ve çocuklarına daha çok zaman ayıracağını yazdı.

Fakat King, 'CNN ailesinin bir parçası' olmaya devam edeceğini ekleyerek, belli başlı ulusal ve uluslararası olaylar için özel programlar planladığını söylüyor.

Amerikan başkanları

Larry King kariyeri boyunca Gerald Ford'dan itibaren bütün Amerikan başkanlarını programına konuk etti.

En son konukları arasında Bill Gates ve Lady Gaga yer alıyor.

Ama Amerikan televizyonunun acımasız reyting savaşında Larry King'in programı son zamanlarda MSNBC ve Fox News'taki rakiplerinin arkasına düşmüştü.

Medya çevreleri şimdi hafta içi her akşam ekrana çıkan Larry King'in yerini CNN'in kiminle dolduracağını tartışıyor.

Bir söylentiye göre CNN, gazetecilikten televizyonculuğa atlayan İngiliz Piers Morgan ile görüşme içinde.