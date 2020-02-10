Larkin, Beşiktaşlı oldu!

T24 ANKARA

Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes’li basketbolcu Shane Larkin, yeni kimliğinde sadece soyadını değiştirdi. Larkin, ABD vatandaşlığında kullandığı Larkin, Türk vatandaşı olurken Karkin soyadını aldı. Ayrıca, ünlü basketbolcu nüfus kaydını Beşiktaş ilçesi olarak belirledi.

Anadolu Efes’teki başarılı kariyeri sonrasında Türk Erkek Basketbol Milli Takımı’nda oynaması için gereken Türk vatandaşlığı teklifini kabul eden basketbolcu Shane Larkin’in yeni ismi belli oldu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, 6 Şubat’ta Türk vatandaşlığı başvurusu kabul edilen Larkin, yeni kimliğinde sadece soyadını değiştirdi. Kayıtlara göre, Larkin’in ABD vatandaşı olarak dünyaya geldiğindeki “Deshane Davis” ismi olduğu gibi kaldı. Larkin’in Türk vatandaşlığına geçtikten sonraki soyadı ise “Karkin” olarak resmi kayıtlara geçti.

Bu arada Larkin ya da yeni adıyla Karkin, Türk vatandaşlığına geçiş sırasında zorunlu olan nüfus kaydının tutulduğu yer olarak Beşiktaş ilçesini tercih etti. Böylece, çifte vatandaş olan basketbolcunun nüfus işlemleri İstanbul Valiliği bünyesindeki Beşiktaş İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce takip edilecek.

Bilindiği gibi Anadolu Efes’te kariyerin en parlak dönemini geçiren basketbolcu Larkin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. Maddesinin a bendi hükmüne göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararla Türk vatandaşlığını kazandı.

Yasa hükmüne göre, Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler, haklarında yapılan araştırmalar sonrasında özel statüyle Türk vatandaşı oluyor.