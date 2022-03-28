Larin, Kanada'yı 36 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıdı

Kanada Milli Takımı'nda gösterdiği performansla ülkesini 36 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren Cyle Larin, 15 maçta attığı 13 golle elemelerin en golcü futbolcusu oldu.



Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Son 2 sezonda attığı gollerle Kanada tarihinin en golcü futbolcusu olan Beşiktaşlı Cyle Larin, Jamaika'yı da boş geçmedi.

Maçın 13. dakikasında Beşiktaşlı Larin, Kanada için gol perdesini açtı. Ardından Buchanan'ın attığı golde pay sahibi oldu. 62. dakikada oyundan çıktı. Beşiktaş'ın kaptanı Atiba da 62. dakikada oyuna dahil oldu. Kanada'nın diğer 2 golü son dakikalarda geldi.

Elemelerin en golcü oyuncusu

13 maç sonunda 28 puana ulaşan Kanada, bitime 1 maç kala liderliği garantiledi. Larin, Kanada ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Kanada tarihinin en golcü futbolcusu olan Larin, Milli Takım'daki performansı ile parmak ısırtıyor. Elemelerde 15 maçta 13 gol kaydetti. Elemelerin en golcü futbolcusu oldu.