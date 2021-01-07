Larin'den 31 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği maçta 4 gol atan Cyle Larin tarihe geçti. Larin, 1989/90 sezonundaki Adana Demirspor maçından (Ali Gültiken) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig karşılaşmasında 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 6-0 galip ayrılırken, Larin 4 golle yıldızlaştı. Beşiktaş'ın diğer sayıları ise Oğuzhan Özyakup ve Hasic ile geldi.

Karşılaşmayı 6-0 kazanan Beşiktaş, puanını 34 yaparak liderlik koltuğuna yükselmiş oldu.

Çaykur Rizespor karşısında 4 gol atarak galibiyette önemli rol sahibi olan Cyle Larin, gol sayısında Aboubakar'ı geçti.

Karşılaşma öncesinde 6 golü bulunan Larin, bu akşam rakip fileleri 4 kez havalandırarak gol sayısını 10'a yükseltti ve Aboubakar'ı (8) geride bırakarak Beşiktaş'ın en skorer ismi oldu.

Larin, 1989-1990 sezonunda oynanan Adana Demirspor maçında 4 gol kaydeden siyah-beyazlı takımın efsane oyuncularından Ali Gültiken'in ardından bir lig maçında 4 gol atan ilk futbolcu oldu.