Larin'de son karar Valerien Ismael'in

Sezon başında Beşiktaş’ın yeni sözleşme için 1.7 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Cyle Larin, görüştüğü diğer takımlardan da istediğini alamayınca geri adım attı. Takımda kalmak isteyen oyuncu için top, Valerien Ismael’de!

Siyah-beyazlı formayla geçen sezon 38 lig maçında 19 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Cyle Larin, bu sezon bekleneni veremedi.

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş’ın 1.7 milyon euroluk teklifini geri çevirip 2.5 milyon euro isteyen Kanadalı futbolcu, menajeri aracılığıyla istediği şartlarda bir takım bulamayınca fikrini değiştirdi.

Ligde bitime günler kala kulüp yetkilileriyle görüşme yapan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek istediğini söyledi. Bu gelişme sonrasında yönetimin, Larin’e 1.2 milyon eurodan 3 yıllık teklifte bulunmaya hazırlandığı, lig bitiminde Valerien Ismael’in bu oyuncuyla ilgili olarak kararını vermesi sonrasında tecrübeli isme bu önerinin sunulacağı ifade edildi.

Son olarak önceki gün Göztepe filelerini sarsan Cyle Larin’in bu sezon Kara Kartal’da 28 lig maçında 7 gol ve 1 asisti bulunuyor.