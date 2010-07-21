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Dünya

LARİCANİ: BM YAPTIRIMLARI HAKARET CENEVRE (A.A)

21 Temmuz 2010 00:42

-LARİCANİ: BM YAPTIRIMLARI HAKARET CENEVRE (A.A) - 20.07.2010 - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, BM Güvenlik Konseyi'nin ülkesine karşı yeni yaptırımlar ilan etmesinin, Tahran'ın nükleer programı konusunda anlaşmaya varan İran, Brezilya ve Türkiye'ye karşı bir "hakaret" olduğunu savundu. Laricani, İsviçre'nin Cenevre kentinde Parlamentolararası Birlik tarafından düzenlenen Dünya Parlamento Başkanları 3. Konferansı çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında, İran ile uzlaşı için Türkiye ve Brezilya'nın ABD tarafından görevlendirildiğini ve üç ülkenin barışçıl bir çözümün yolunu açan bir anlaşma olarak sundukları 17 Mayıs'ta imzalanan anlaşmanın, nükleer yakıtın takasını öngördüğünü belirtti. Ancak anlaşma belgesinin Washington tarafından eleştirildiğini ve BM Güvenlik Konseyi'nin 9 Haziran'da ülkesine yeni yaptırımlar kararlaştırdığını söyleyen Laricani, "Güvenlik Konseyi ve ABD'nin yaptığı İran, Türkiye ve Brezilya'ya hakarettir. ABD bir görev verdi (Türkiye ve Brezilya'ya) ve biz bir anlaşmaya vardık, sonra da ihanete uğradık" diye konuştu. Ülkesinin Rusya ile ise "normal" ilişkileri bulunduğunu söyleyen eski nükleer müzakereci Laricani, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in İran'ın nükleer programıyla ilgili açıklama yapmasını istemesini eleştirdi. Laricani, "Medvedev'in söylediklerine karşıyım. Başbakan Putin ile bir diplomasi ve çok aktif ilişkiler oluşturduk. Ruslar nükleer silahımız olmadığını iyi biliyor, Amerikalılar da bunu biliyor" dedi. İran, 17 Mayıs tarihinde Türkiye ve Brezilya'nın arabuluculuğunda imzalanan ve Tahran Deklarasyonu olarak bilinen anlaşma çerçevesinde, düşük düzeyde zenginleştirilmiş 1,200 kilogram uranyumunu, Türkiye üzerinden yüksek oranda zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumla takas etmeyi kabul etmişti. ABD, Rusya, Fransa ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan oluşan Viyana Grubu ise takas anlaşmasını reddetmiş ve geçen ay BM Güvenlik Konseyi, Türkiye ve Brezilya'nın ret oyu verdiği oturumda İran'a yönelik yeni yaptırımları onaylamıştı.  BM'den çıkan yaptırım kararının ardından, İran'ın müzakere masasına döndürülmesinin iyice zorlaştığı yorumları yapılmıştı. Batı, nükleer programını durdurmayı reddeden İran'ın hedefinin atom bombası üretmek olduğundan şüpheleniyor. İran ise programın nükleer yakıt elde etmek için yürütüldüğünü savunuyor.

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