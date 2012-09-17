Laptop'un babası kanserden öldü

Katlanabilir dizüstü bilgisayarın tasarımcısı İngiliz Bill Moggridge, kanser dolayısıyla 69 yaşında hayatını kaybetti.

Moggridge 'in, “ Grid Compass ” adı ile anılan; klavyeli ve sarı ekranlı, katlanabilir ilk dizüstü bilgisayarı, 1982 yılında 8150 dolardan satışa sunulmuş özellikle ABD ordusu tarafından kullanılmış hatta Discovery uzay mekiğinin 1984 yılındaki uçuşunda pilotlara büyük kolaylık sağlamıştı.

Intel 'in 8086 isimli işlemcisini kullanan 320x240 pixel büyüklüğündeki ekranı olan, bugünün bilgisayarlarına göre “ilkel” kabul edilebilecek 5 kilogram ağırlığındaki bilgisayarda; 340 kilobyte büyüklüğünde hafıza ve 1,2 bit/s hızında modem bulunuyordu.