Laptoplar giydirildi

2009 İlkbahar/Yaz defilesinde Vivienne Tam, podyuma yeni kıyafetleriyle HP’leri de çıkarttı. Laptoplar yeni çantalar gibi tanıtıldı.



Tasarımcının HP için tasarladığı laptop doğu ve batı sentezini yansıtıyor.



Cep telefonlarının renklendiğine şahit olmuşken bu sefer de laptopların süslendiğini görüyoruz. Vivienne Tam ile HP işbirliğinde gerçekleştirilen bu tasarımda, laptopun kırmızı arka yüzeyi çiçek deseniyle bezeli. Laptop bu haliyle dizüstü bilgisayardan ziyade bir çantayı andırıyor. 2009 başında piyasada olması bekleniyor.

