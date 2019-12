Laptop kısırlık yapabilir

Dizüstü bilgisayarlar kısırlık yapar mı?

Sıcaklık deyince çoğu insanın aklına ne gelir? Yaz tatili, güneş, kumsal veya deniz. Bazen de dışarıda dizboyu kar varken, sıcacık bir oda. Ama sıcağın da bin bir türlü zararı var. Örneğin, neredeyse her BT aygıtı çalışma sırasında ısınır. Bu aslında istenen bir şey değildir ve üretici firmalar aslında bu aşırı ısınmanın kullanıcılara zarar verdiğini belirtmekten kaçınır.Yüksek sıcaklığın ne zaman hem aygıtlara hem size zarar verebileceğini ve hangi ürünlerin ve ürün ailelerinin bu soruna karşı daha açık olduğunu inceledik. Sağlığınıza zarar gelmese bile, sıcağın verebileceği zarar, soğuğun yol açtığı zarardan iki kat fazla. Öncelikle, donanımla bağlantınızı etkiliyor ve ikinci olarak da cebinizi yakıyor. Zira ısı, enerji demek ve aşırı ısınan aygıtlar elektrik faturanızı şişiriyor.Alkolün, nikotinin ve keyif verici maddelerin erkeklerde üremeyi olumsuz yönde etkilediğini artık hepimiz biliyoruz. Ya dizüstü bilgisayarların etkisi?Hürriyet gazetesinde yayımlanan habere göre; New York Devlet Üniversitesi'nden bilim insanları, bir dizüstü bilgisayarı gerçekten de diz üstüne koymanın kasıklardaki ısıyı yükselttiğini gösteriyor. Çalışmayı yöneten ürolog Dr. Yefim Shynkin şöyle açıklıyor:"Dizüstü bilgisayarların iç ısısı çalışma sırasında 70 dereceyi geçebilir. Bu aygıtlar çoğu zaman kasık bölgesine yakındır. Bu aygıtların yarattığı aşırı sıcaklık bir yana, dizüstü bilgisayarlar kullanıcının bacaklarını birbirine yaklaştırmasını sağlıyor ve bu da testisleri sıkıştırıyor." Tüm bunlar da üreme becerisini düşürüyor.Test cihazı olarak Apple MacBook Pro seçilmiş. Öncelikle birkaç standart program çalıştırıp internette gezindik. Her gün milyonlarca insanın yaptığı gibi bir çalışma ortamı yaratmaktı amacımız. Sadece on dakika sonra, vücudun birçok yerinde sıcaklığı 40 dereceyi aşan noktalar oluştu. Ardından bir kullanıcıdan sizüstünü kucağına koyup birkaç ofis belgesini düzenlemesini ve bir yandan da YouTube videoları izlemesini rica ettik. Kot pantolonunun sıcaklığı 40 dereceyi geçti. Bu sıcaklık geçici bir tehdit altında olduğu anlamına gelmiyor elbette. Fakat böyle sıcaklıklar bacaklarda hafif ve orta şiddetli yanıklara yol açabiliyor.Özellikle MacBook Pro, klavye yoğun olarak kullanıldığında, klavye ile ekran arası ve makinenin alt kısmı 60 dereceyi geçiyor. Bu durumda, saatler süren bir çalışmanın ardından ellerde ve kollarda yanık oluşması hiç de sıradışı bir durum değil.Eğer bir kurbağayı sıcak su dolu bir kaba bırakırsanız hemen dışarı sıçrar. Ama soğuk suya koyar ve suyu ağır ağır ısıtırsanız, farkına varmadan haşlanır. Biz testimizi kurbağalar üzerinde yapmadıysak da şu örneği bilmenizde fayda var. Tıpkı kurbağalar gibi insanlar da sıcaklık artışı yavaş yavaş gerçekleşirse tehlike sınırlarını aşan değerlere bile itiraz etmiyor.Bunun en çarpıcı örneklerinden biri 2002'de yaşandı. İsveçli bir bilim insanı dizüstünü kucağına alıp bir saat çalıştıktan sonra, üstündeki pantolona ve iç çamaşıra rağmen cinsel organı su toplayacak şekilde yandı. Sadece Apple'ın Mac- Book Pro'su değil, dizüstü bilgisayarların birçoğu tehlike yaratacak ölçüde ısınıyor. Özellikle de "Oyun amaçlı dizüstü" tabir edilen bilgisayarlar, üremenin önündeki en büyük engel. Güçlü işlemciler ve yüksek çözünürlüklü grafikler, yük altında yüksek miktarda atık ısı oluşmasına yol açıyor.Üreme kapasitesindeki geçici düşüş ve yanıklar hiç hoş değil elbette. Neyse ki çoğu durumda harici yanıkların tedavisi kolay ve söz konusu bahtsız bilim insanı bile antibiyotik gerektirmediği söylenen bir tedaviyle iyileşmiş.Bununla birlikte, uzmanların hemfikir olduğu bir konu, erkeklerin testislerinin aylar boyunca ısıya maruz kalmasının uzun dönemde iktidarsızlığa yol açabileceği. Spermlerin yeniden üretimi bile iki ayı buluyor. Kendinizi bu sorundan uzak sanmayın.