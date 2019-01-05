Lapseki'de sokak kedisini, ayaklarını kesip yaktılar

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesinde sokak kedisinin ön ve arka ayaklarının kesilip, yakılmış halde ölü bulunmasına hayvanseverler tepki gösterdi. Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği, vahşetin sorumlularının cezalandırılması istedi.

Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği\'nin bir üyesi tarafından Lapseki ilçesinin Dalyan Mahallesi\'ndeki boş arazide, sokak kedisi ön ve arka ayakları kesilip, yakılmış halde ölü bulundu. Durum Dernek Başkanı Hüveyda Gül\'e bildirildi. Olayı sosyal medyadan paylaşan hayvanseverler, vahşete tepki gösterdi.

\'BİR İNSAN BUNU NASIL YAPABİLİR\'

Vahşetin sorumlularının bulunup, cezalandırılmasını isteyen Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hüveyda Gül, derneğe ait sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

\"Biz hayvanseverler önce insan severiz. Biliriz ki bu dünya bir bütün. Biliriz ki hayvanların ve doğanın olmadığı bir dünyada yaşamak imkansız. Biliriz ki mutlu olmak istiyorsak sevmeliyiz. Koşulsuz sevmeliyiz. Eti için koyunu, sütü için ineği, yumurtası için tavuğu sevmemeliyiz. Bize göre faydası olanların ve olmayanların gerekliliğini biliriz. Kötü insanlardaki şiddet içgüdüleri ön plana geçtiği zaman, kötülük kötülüğü doğuracak ve dünyanın yaşanması zor bir dünya olacağını biliriz. Görüntüler için hepinizden özür diliyorum. Bu görüntüler Lapseki Dalyan\'da çekilmiştir. Yine içimiz burkuldu, yine çok üzüldük. Sokak canlarımızın patileri kesilmiş ve yakılmış. Bir insan bunu nasıl yapabilir ama bir insan bunu yapmıştır.\"



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