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Lapseki'de evden 53 bin lira çalan hırsız yakalandı

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de bir evden 53 bin lira çalan G

12 Şubat 2018 15:59

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de bir evden 53 bin lira çalan G.K. (22), polis tarafından yakalandı.
Lapseki ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, G.K., takip ettiği Ataman Tuncel\'in (63) evinden çıkmasının ardından, kapıyı kırarak içeri girdi. G.K., dolapta saklı 53 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Tekirdağ\'a otobüs bileti almaya giden Tuncel, eve döndüğünde kapının kırıldığını fark etti. Dolaptaki parasının çalındığını belirleyen Ataman Tuncel, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikâyetçi oldu.
Polis, kısa sürede, eve giren G.K.\'nin eşkâlini belirledi ve şüpheliyi çaldığı paralarla birlikte ilçe merkezinde gezerken yakaladı. G.K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çaldığı paraların 1000 lirasını harcadığı belirlendi. 52 bin lirasını polisten teslim alan Ataman Tuncel, parasına kavuşmanın sevincini yaşadı.

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