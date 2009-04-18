Lapseki'de 32 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistin uyruklu 32 kaçak yakalandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 VA 6891 plakalı kamyonetin kasasına bindirilen Filistin uyruklu 5'i çocuk, 3'ü kadın 32 kaçak, Gelibolu'dan araba vapuruyla Lapseki'ye geçti.



Sürücü, feribotun Lapseki'ye yanaşmasının ardından, iskelede gördüğü güvenlik güçlerinden korkarak kaçtı. Polisler, kamyonetin kasasındaki kaçakları, Lapseki Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler.



Yetkililer, kaçakların, ifadelerinin alınmasının ardından sınırdışı edileceklerini, kamyonetin sürücüsünün ise arandığını kaydettiler.