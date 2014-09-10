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Yaşam

Lape Hastanesi'nin müdürü kazada öldü

Lape Hastanesi Genel Müdürü Cafer Tayyar Selçuk için yarın sabah saat 10.30'da hastanede bir tören yapılacak

10 Eylül 2014 10:47

Ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde Türkiye'nin önde gelen hastanelerinden biri olan Özel Fransız Lape Hastanesi'nin Genel Müdürü Cafer Tayyar Selçuk, motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 55 yaşındaki Selçuk, dün akşam saat 21.30 sıralarında hastaneden çıkarak, Kadıköy'deki evine gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Cafer Tayyar Selçuk, Mecidiyeköy'den geçtiği sırada, kaldırımın kenarında duran bir taksinin sol arka kapısı müşteri tarafından aniden açıldı. Selçuk'un kullandığı motosiklet de kapıya çarparak yola savruldu. Kazada yaralanan Selçuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksi sürücüsünün ise kazadan sonra kaçtığı öğrenildi.

 

Cenaze yarın

 

Lape Hastanesi Genel Müdürü Cafer Tayyar Selçuk için yarın sabah saat 10.30'da hastanede bir tören yapılacak. Selçuk'un cenazesi, Karacaahmet Şakirin Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak namazdan sonra Karacaahmet'teki aile mezarlığında toprağa verilecek.

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