Laos'da baraj inşaatı çöktü; yüzlerce kişiden haber alınamıyor

Güney Asya ülkesi Laos’ta inşaat halinde olan bir hidroelektrik santralinin çökmesi sonucu yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Ülkenin güneyindeki Attapeu bölgesinde meydana gelen olayda, santralde boşalan su en az altı köyde ani sel baskınlarına yol açtı.

Duvar'da yer alan habere göre, gerçekleşen olay sonucunda 6 bin 600’den fazla kişi de evsiz kaldı. Bölgeden gelen fotoğraflarda, kurtarılan kişilerin teknelerle taşındığı görülüyor. Yerel yetkililer, merkezi hükümete acil yardım çağrısı yaptı.

İnşaatına 2013’te başlanan ve bu yıl elektrik tedarikinin devreye girmesi beklenen barajın neden çöktüğü bilinmiyor. Laos hükümeti, bir süredir ‘Asya’nın bataryası’ olma sloganıyla iddialı bir baraj inşaatı projesine girişmişti. Mekong Nehri ve kollarının üzerinde bulunan ülkede şu 39 hidroelektrik santral var. 2020’ye gelindiğinde 54 santralin daha inşa edilmesi planlanıyor.