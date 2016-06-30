"Lannister'lar özür dileyip tazminat verir mi?"

Deniz Çarşafgibi *

Game of Thrones pazar gecesi TV tarihinin en iddialı sezon finallerinden biriyle altıncı sezonu geride bıraktı. Daha final heyecanı soğumadan yedinci sezonda neler olacağı konuşulmaya başlandı. Deniz Çarşafgibi'den sezon finali değerlendirmesi ve Game of Thrones'un yeni sezonuna dair tahminler...

Daenerys sonunda binlerce gemisine bindi, yanında Dothraki ordusu, Unsullied, Tyrell'ler, Dorne ordusu ve Iron Islands'ın en iyi gemicileri ile kuşatmaya doğru gidiyor. Önümüzdeki sezon neler olabilir onu değerlendirmeden önce, Dorne ve Reach'in nasıl Daenerys'i takip etmeye bu kadar kolay ikna olduğunu hatırlatmak istedim.

Robert'ın ayaklanmasından önce, demir tahtın varisi Rhaegar Targaryen ve Dorne Prensesi Elia Martell evliydi. Robert Baretheon'ın ayaklanması sırasında uzun süre tarafsızlığını koruyan Lannister'lar, savaşın bitmesine doğru Çılgın Kral'a yardım için Westeros'a gitti. Daha doğrusu Çılgın Kral onların yardıma geldiğini zannetti, kapılarını açtığında ise Lannister'lar şehri yağmalamaya, Targaryen askerlerini öldürmeye başladı. Bu sırada Tywin Lannister'ın emri ile Dağ, Elia Martell ve çocuklarını öldürdü. Dolayısıyla Dorne'un uzun süredir Lannister'lara karşı büyük bir öfkesi var ve Targaryen'larla Robert'ın isyanına kadar beraber hareket ediyorlardı.

Robert'ın isyanından da önce Aegon Targeryen şehirleri tek tek fethederken, Reach'in başında House Gardener vardı. Aegon ile savaş alanında karşılaşmayı seçen Kral Mern öldükten sonra Aegon, 'hizmetçi' olarak görülen fakat etkisi oldukça yüksek olan House Tyrell'i Reach'ten sorumlu hale getirdi. Robert'ın isyanı sırasında House Tyrell, kendini çok riske atmadan Targaryen'lara bağlı kaldı. Targaryen soyundan yeni bir Kraliçe adayını takip etmeleri onlar için doğal bir durum.

Arkasına bu kadar gücü almış Daenerys'in demir tahta oturmaması imkansız gibi. Fakat tüm altıncı sezon istediğini alanGame of Thrones seyircisi için bunun anlamı bazı sevdikleri karakterlere veda anlamını taşıyor. Daenerys'in kuşatması sırasında, Jamie de tahtı Cersei adına korumak isteyen tarafta yer alacak ve muhtemelen ölecek. Dincilerin kökünü kazıyan Cersei'nin hayatta kalması çok zor. Tüm bunların olacağı zaman dilimi ise en önemlisi.

Daenerys'in oylanması Sansa'nın ölümüne neden olabilir

Beşinci sezonun altıncı bölümünde Baelish'in Cersei ile bir konuşması var. Baelish, Bolton'lardan Kuzey'i alması karşılığında Kuzey'in koruyucusu olma sözünü Cersei'den alıyor. Cersei'nin şartlarından biri de Sansa'nın ölümü. Baelish, Jon'un 'Kuzeyin Kralı' olmasından pek de memnun değil, bu durumda savaştan hiçbir şey elde edememiş oluyor. Baelish için şu anda en doğru hamle, Vadi'nin askerleri Winterfell'in içerisindeyken saldırıp, Sansa ve Jon'u öldürmek olacaktır. Vadi'nin askerlerini bunu yapmaya ikna edebilir mi o tartışılır. Cersei Kraliçe olmuşken bundan faydalanmak amacıyla Baelish, riskleri göze alarak böylesi bir saldırı düzenleyebilir. Fakat Daenerys'in kuşatması hemen gerçekleşirse Sansa'nın hayatta kalma şansı artacak.

Baelish dediği gibi demir tahta oturmak istiyorsa Dany'nin ordusunu yenmek için sadece Kuzey'in ve Vadi'nin ordularının yetmeyeceği açık. Yeni güç dengeleri içinde tekrar kendine yer aramakla zaman kaybedeceğini de düşünmüyorum. Birinci sezondan beri Varys ve Baelish arasında izlediğimiz çekişmede şu an Varys çok daha önde fakat Varys'in Baelish için söylediği 'eğer külleri yönetebilecekse, krallığın yanmasını umursamaz' lafını hatırlatmak gerekir. Baelish'in asker açığını kapatmak için yapabileceği bir hamle var, o da Ak Yürüyenler'i güneye salmak. Bunu nasıl başarır, Ak Yürüyenler krallığı yok ettikten sonra nasıl Ak Yürüyenlerden kurtarır onları bilmiyorum. Fakat Baelish bunu yapabilecek kararlılıkta bir adam.

Jon Demir Taht'ta hak iddia eder mi?

Son bölümde Jon'un da Targaryen olduğunu öğrendik. Bildiğimiz kadarıyla Bran dışında, Jon'un Targaryen olduğunu bilen bir tek Jojen (RIP) ve Meera Reed'in babası Howland Reed var. Dany eğer King's Landing'i alırsa, Jon'un Targaryen olması hiçbir risk taşımayacak. Howland Reed, dizideki karakterlere gerçekleri anlatabilir. Dany bunu öğrendiğinde, Ejderha'nın üçüncü sürücüsü olarak Jon'u seçebilir. Tahttan çok daha önemli bir sorun var ve Ak Yürüyenler derdinden kurtulana kadar Jon'un kral olmayı düşüneceğini sanmıyorum. Olsa da dayısı Ned Stark gibi çok uzun yaşamaz. O kadar dürüstlük, onur kaldıracak bir yer değil King's Landing.

*Sanatatak'ta yayınlanan yazının tamamını okumak için tıklayın