T24 LogoT24 Logo
Gündem

Langırt masalarının kumbaralarını soydular

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde çay ocağı işletmecisinin 15 gün önce aldığı 2 langırt masasının kumbaralarında biriken yaklaşık 500 lira, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı

17 Eylül 2017 14:37

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde çay ocağı işletmecisinin 15 gün önce aldığı 2 langırt masasının kumbaralarında biriken yaklaşık 500 lira, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
Bandırma ilçesi Sahil Gezinti yolunda çay ocağı işleten Turhan Çavdar, 15 gün önce, taksitle, 3 bin 800 liraya iki langırt masası alarak işyerinin önüne koydu. Bu sabah işyerine gelen Turhan Çavdar, langırt masalarının para toplanan kumbaralarnın kilitleri kırılarak boşaltıldığını ve yaklaşık 500 liranın çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Yapılan inceleme ve alınan parmak izlerinden hırsızların kimlik tespit çalışmaları yapılırken, çay ocağının işletmecisi Turhan Çavdar, \"Langırt masalarını alalı 15 gün oldu. Vadesi geldiğinde ilk taksidi ödemek için kumbaraları açıp para alacaktım ama hırsızlar benden önce davrandı\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ErdemBalıkesir DHA BALIKESİR BandırmaBandırmaSahil GezintiBuTurhanYapılanVadesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24