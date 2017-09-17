Langırt masalarının kumbaralarını soydular

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde çay ocağı işletmecisinin 15 gün önce aldığı 2 langırt masasının kumbaralarında biriken yaklaşık 500 lira, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Bandırma ilçesi Sahil Gezinti yolunda çay ocağı işleten Turhan Çavdar, 15 gün önce, taksitle, 3 bin 800 liraya iki langırt masası alarak işyerinin önüne koydu. Bu sabah işyerine gelen Turhan Çavdar, langırt masalarının para toplanan kumbaralarnın kilitleri kırılarak boşaltıldığını ve yaklaşık 500 liranın çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Yapılan inceleme ve alınan parmak izlerinden hırsızların kimlik tespit çalışmaları yapılırken, çay ocağının işletmecisi Turhan Çavdar, \"Langırt masalarını alalı 15 gün oldu. Vadesi geldiğinde ilk taksidi ödemek için kumbaraları açıp para alacaktım ama hırsızlar benden önce davrandı\" dedi.

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