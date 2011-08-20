Lanetli tekne dönüşte battı





T24 - Marmaris’te yaşayan Kıymet ve Orhan Sağlam çifti, çalınan Didem-2 adlı lüks yelkenlilerini Yunanistan’da buldu. Sağlam çiftinin, yargı ve bürokrasi savaşı verip, 8 ay aradan sonra yeniden kavuştukları Didem-2, bu kez de Türkiye’ye dönüş yolunda battı







Milliyet'in haberine göre, Didem-2’nin iki komşu ülke arasında geçen macerası 2010’un sonunda başladı. Marmaris’te 20 yıldır denizcilikle uğraşan Kıymet - Orhan Sağlam çifti, 2006 yapımı Didem-2 adlı 19 metrelik teknelerini 350 bin TL’den internette satışa çıkardı.



Tekneye İstanbul’dan M.K. ve A.G. talip oldu. Alıcılar, 29 Aralık’ta tekrar Marmaris’e gelip 205 bin TL’ye tekneyi almak için anlaştı. 33 bin TL kapora veren alıcılar, “Bir hafta tatil yapacağız” diyerek Orhan Sağlam’ın kaptanlığındaki Didem-2’yle gittikleri Bodrum’da bir marinaya demir attı. Orhan Sağlam, yelkenliyi bağladıktan sonra Marmaris’e döndü.





Altı gün sonra marinayı arayan Sağlam, teknenin çalındığını öğrendi. Sağlam çifti, Marmaris Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunurken, Yunan Sahil Güvenliği ve konsolosluğuyla irtibata geçildiğinde, teknenin İthaka Adası’nda tutulduğu ortaya çıktı.





Sağlam, tekneyi alabilmek için çalıntı olduğuna dair tüm evrakı Yunan makamlarına gönderdi. Ancak, Yunan makamlarından şubat ayında gelen yazıda M.K. ve A.G.’nin serbest bırakıldığı, teknenin masrafı olan 10 bin euronun ödenmesi durumunda sahiplerine teslim edileceği bildirildi.





Masrafı ödemeyi kabul etmeyen Sağlam çifti, Nisan’da İthaka Adası’na gidip, Yunan mahkemelerine başvurdu. Temmuz’da kesin kararını veren mahkeme, teknenin kendilerine ait olduğunu ispatlayan Sağlam çiftini haklı buldu. Bunun üzerine, çift, belgelerini güncelledikleri, bakımını da yaptırdıkları Didem-2’yle Marmaris’e dönmek üzere yola koyuldu.





Yunan askerleri ölümden kurtardı





Ancak, Girit açıklarında kopan fırtına kavuşma sevincini kabusa dönüştürdü. Su almaya başlayan teknede ölümle burun buruna gelen Sağlam çifti, telsizle yardım istedi. Çift, Yunan sahil güvenliği tarafından kurtarılıp Girit’teki bir hastaneye götürüldü. Tekne ise Girit açıklarında suya gömüldü. Sağlam çifti 3 gün hastanede tedavi olduktan sonra da havayoluyla Türkiye’ye döndü.





Türkiye’ye döner dönmez başvurdukları, daha önce Didem-2’yi sigorta ettirdikleri şirketten kendilerini şok edici bir yanıt aldıklarını belirten Sağlam, “Yıllık sigorta süresi Temmuz başında dolduğu için şirket zararımızı karşılamayı reddetti. Oysa, bize tekneyi Türkiye’ye kendiniz getireceksiniz ondan sonra exper gelip bakacak zararınız karşılacak demişlerdi. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Türk yargısına başvurup sigortadan hakkımızı arayacağız. Denizden çıkarıp, onarmak, baştan aşağı yenilemek neredeyse maliyetinden daha yüksek. Artık umudumuzu kestik hem yelkenlimizi, hem servetimizi kaybettik” diye konuştu.