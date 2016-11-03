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Spor

Lanet sona erdi; Chicago Cubs 108 yıl sonra şampiyon oldu

Chicago Cubs, 3-1 geriye düştüğü seriyi 4-3 alarak, 1908'den sonra ilk kez şampiyonluk yaşadı

03 Kasım 2016 14:21

Amerikan Beyzbol Ligi'nde Cleveland Indians'ı final serisinin 7. ve son maçında uzatma devresinde yenen Chicago Cubs, 1908'den bu yana ilk şampiyonluğunu kazandı.

MLB final serisinin 7. ve son maçında, 1948'den beri şampiyonluk yaşayamayan Cleveland Indians ile 1908'den bu yana şampiyonluğa hasret Chicago Cubs karşılaştı.

Cleveland şehrindeki Progressive Field'da yaklaşık 4,5 saat süren ve yağmur nedeniyle 17 dakika duran maçın ardından, normal sezonda 94 galibiyet ve 67 mağlubiyet yaşayan Indians'ı uzatma devresi sonunda 8-7 mağlup eden Cubs, final serisini 4-3 kazanarak üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Bu arada Cubs'ın galibiyetinin ardından Chicago'da binlerce taraftar sokaklara akın etti.

Cubs taraftarları şampiyonluk maçı biletlerine 1 milyon lirayı bulan fiyatlar ödemişti.

 

Keçi Billy laneti

 

Chicago Cubs World Series'te son maçını 1945'te kazandı ve tribünde Keçi Billy vardı. Bir sonraki maça Keçi Billy ile girmek isteyen sahibi Sianis'e, kulübün o dönemki başkanı Philip Wrigley izin vermedi.

Keçinin sahibi Sianis bunun üzerine, "Chicago Cubs bundan sonra şampiyon olamayacak" dedi. Cubs, o sözden bu yana finallerde maç kazanamadı.

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