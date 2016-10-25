T24 LogoT24 Logo
Spor

100 yıldır bekledikleri şampiyonluk maçını izlemek için 1 milyon dolar vermeye hazırlar!

ABD'de Chicago Cubs ve Cleveland Indians arasındaki beyzbol final serisinin bilet fiyatları 1 milyon dolara dayandı

25 Ekim 2016 18:00

ABD'nin en popüler sporu olan beyzbolda en son şampiyonluğunu tam 100 yıl önce kazanan Chicago Cubs ile Cleveland Indians arasındaki final serisi için satışa sunulan biletler haftalar öncesinde tükendi.

ABD'de pek çok kişinin beyzbol tarihinin en başarısız takımı olarak kabul ettiği ve 100 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirmeye çalışan Chicago Cubs taraftarları, biletlere adeta servet ödüyor.

Tükenen biletler internet ortamında satılırken, fiyatlar 50 bin ila 1 milyon dolar arasında değişiyor. 

100 yıl sonra gelecek şampiyonluğu yerinde izlemek isteyen Chicago Cubs taraftarları ise 100 dolarlık biletlere 10 ila 20 bin dolar ödeyerek satın aldı.

Final serisinin birdiğer takımı Cleveland'da ise bilet fiyatları yarı yarıya düşük.

 

ETİKETLER

beyzbolChicago CubsCleveland Indianskaraborsabilet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24