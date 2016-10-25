100 yıldır bekledikleri şampiyonluk maçını izlemek için 1 milyon dolar vermeye hazırlar!

ABD'nin en popüler sporu olan beyzbolda en son şampiyonluğunu tam 100 yıl önce kazanan Chicago Cubs ile Cleveland Indians arasındaki final serisi için satışa sunulan biletler haftalar öncesinde tükendi.

ABD'de pek çok kişinin beyzbol tarihinin en başarısız takımı olarak kabul ettiği ve 100 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirmeye çalışan Chicago Cubs taraftarları, biletlere adeta servet ödüyor.

Tükenen biletler internet ortamında satılırken, fiyatlar 50 bin ila 1 milyon dolar arasında değişiyor.

100 yıl sonra gelecek şampiyonluğu yerinde izlemek isteyen Chicago Cubs taraftarları ise 100 dolarlık biletlere 10 ila 20 bin dolar ödeyerek satın aldı.

Final serisinin birdiğer takımı Cleveland'da ise bilet fiyatları yarı yarıya düşük.