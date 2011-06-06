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Kültür-Sanat

'Lanet Olsun Biraz Şefkat!'

Sanat dünyası, dansçıların çıplak rol aldığı ve bazı sahnelerde mastürbasyon yaptığı 'Lanet Olsun Biraz Şefkat!' isimli tiyatro oyununu konuşuyor.

06 Haziran 2011 03:00

T24- Sanat dünyası, dansçıların çıplak rol aldığı ve bazı sahnelerde mastürbasyon yaptığı "Lanet Olsun Biraz Şefkat!" isimli tiyatro oyununu konuşuyor.





Fransız asıllı Kanadalı koreograf Dave St-Pierre'in "A Peu de Tendresse Bordel de Merde!" (Lanet Olsun Biraz Şefkat) isimli tiyatro oyunu Londra'da 328 yıldır hizmet veren Sadler's Well Tiyatrosu'nda sergileniyor. Oyunda uzun sarı peruklu dansçılar sahnede tamamen çıplak olarak bulunuyor. Bu şekilde seyircilerin arasına giren ve koltuklarda zıplayan dansçılar bazı izleyicilerin kucağına da oturuyor. Gösteride dansçılar mastürbasyon yapıyor. Dave St-Pierre kışkırtıcı ve rahatsız edici eserleriyle dikkat çekiyor. 


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