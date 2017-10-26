Landeszeitung: Hükümet Türkiye'ye karşı sert bir politika izlemeli

Büyükada davasında savcı, Peter Steudtner dahil bazı davalılar hakkında mahkemeden tutuksuz yargılama talebinde bulundu. Weser Kurier gazetesi davaya ilişkin aşağıdaki değerlendirmeyi yapıyor:

"Yalanın doğruyla ne kadar ortak noktası varsa, Peter Steudtner'in de dahil olduğu 10 insan hakları savunucusuna ilişkin devam eden dava da hukuk devleti ilkeleriyle o kadar alakalı. Bu tuhaf yargılama sadece davalıları ve onların destekçilerinin gözlerini korkutmayı amaçlıyor. Bu süreçte davalılar hukuk ve kanunlarla alay eden bir iddianameye karşı kendilerini savunmak zorunda bırakılıyor. Sahte deliller, yanlış çıkarımlar, birbiri ile tamamen çelişen iddialar, savcının sonunda davalılara ilişkin şartlı tahliye talep etmesine neden oldu. Her halükarda böyle gerçek dışı bir iddianamenin kabul edilmiş olması bile bir skandaldır. Ama bu durum Türkiye'deki politik ceza yargılamalarında normal bir durum."

Landeszeitung gazetesi Peter Steudtner'in yargılandığı dava üzerinden Türkiye'nin politik durumunu değerlendiriyor:

"Üst üste yığılmış dava dilekçeleri Erdoğan'ın Türkiye'yi hukuksuzlukların hakim olduğu bir ülkeye çevirdiğinin göstergesi. Türkiye hapishanelerinde 11 Alman sebebizce tutuluyor. Gazeteci Deniz Yücel'e ilişkin önerilen diplomatik takas teklifi, tutukluların Ankara tarafından iadesini talep ettiği askerler ve üst düzey bürokratları alabilmek için birer rehine olarak kullanıldığının kanıtı. Bu tür bir taktik ancak bir mafya örgütünün başından beklenebilir, ülkesi Avrupa değerler sisteminin bir üyesi olmak isteyen bir devlet başkanından değil. Yeni federal hükümet sert bir politika izlemeli. Kesin bir seyahat uyarısı daha fazla almanın rehine olmasını engeller. Hermes garantilerinin ve Avrupa Birliği'ne üyelik öncesi yardımların kesılmesi Erdoğan'a en acıyan yerinden, ekonomi üzerinden baskıyı artırabilir."

Reutlinger General-Anzeige gazetesi ise Büyükada davasında savcının tutuksuz yargılanma talebine ilişkin aşağıdaki değerlendirmeyi yapıyor:

"Savcı dün akşam itibariyle Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve diğer davalılar hakkındaki tutukluğun kaldırılmasını talep ettiğinde bu durum ufak bir şaşkınlık yarattı. Dava öncesi emareler hiç de iyi durmuyordu. Çünkü hem tutuklama kararları hem de davanın açılmış olması hiç bir şekilde makul değil. Bu, Türkiye'deki insan haklarının ve hukuk devletinin ne kadar kötü durumda olduğunu ortaya koyuyor. Tam bir absürdlükler ülkesi. Bu noktada artık kimse Türkiye'de bulunduğu süre zarfı içinde haksız yere tutuklanmayacağından emin olamaz. "

Westfälische Nachrichten gazetesi de Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına ilişkin aşağıdaki yorumu yapıyor:

"Her siyasi görüşten politikacının tekerleme gibi sürekli olarak adil yargılanmayı hatırlatması kulağa biraz kinik gelebilir. Gerçekten Erdoğan'ın buna izin vereceğine inanıyorlar mı? Ortada olanlar, bize Steudtner, Tolu, Yücel ve diğerlerinin politik birer rehine olarak tutulduğunu gösteriyor. Erdoğan oldukça tartışmalı bu davranış tarzını değiştirmedikçe gerilimin tırmanması işten bile değil."

MY/HS

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