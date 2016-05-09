Land Rover akıllı telefon üretecek

4x4 spor araç üreticilerinden olan Land Rover, kendi adının ve markalarının kullanılacağı akıllı telefonlar üretmeye hazırlandığını duyurdu. Land Rover’ın İngiltere'de tüketici elektroniği üzerine çalışmalar yapan Bullitt Group ile anlaştığı belirtildi.

Sondakika’da yer alan habere göre, yapılan hazırlıkların ardından 2017 gibi piyasaya gelmesi beklenen telefonla ilgili detayların ve sızıntıların da yıl sonuna doğru ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Land modelleri gibi 'keskin ve şaşalı ' görüneceği düşünülen telefonun fiyatının da yüksek olması bekleniyor.