Lancia'ya reklam bedava!

Geçtiğimiz Cuma günü bütün dünyada aynı anda gösterime giren Ron Howard’ın " Melekler ve Şeytanlar" filmine çekimlerde kullanılmak üzere 20 adet yeni "Delta" 1.8 Di Turbojet yeni ürününü veren Lancia karşılığında sahnelerden reklam filmini bedavaya getirdi.



Hürriyet'ten Reha Erus'un haberine göre, filmde Vatikan polisinin makam ve servis araçları olarak kullanılan Lancia’nın piyasaya sürdüğü "Delta" 1.8 Turbojet 200 cv otomobilinin Roma sokaklarında saate karşı bir kiliseden öbürüne içinde Tom Hanks, Ayalet Zurer ve İtalyan oyuncu Pier Francesco Favino bulunduğu Ron Howard imzalı sahnelerden alıntı yapılarak reklam filmi olarak İtalyan Otomobil Fabrikasına verildi. 20 adet Lancia "Delta" uçaklarla stüdyo çekimleri için Los Angeles’e gönderildi ve gemi ile tekrar İtalya’ya geri getirildi. Lancia Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu Raffaello Porro "Gerek yapımcı firma Sony, gerekse Lancia karşılıklı anlaşma ile hiçbir bedel talep etmediler" dedi. Reklam filmi, "Melekler ve Şeytanlar"la aynı anda beyaz perde, ekranlara yansıdı, ilanları gazete ve dergilerde yayınlandı.

