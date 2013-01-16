Lance Armstrong doping yaptığını itiraf etti

Eski profesyonel bisikletçi Lance Armstrong, ünlü talk - show yıldızı Oprah Winfrey’e doping yaptığını söyledi. Ajansların Winfrey'nin programına yakın bir kaynağa dayandırdıkları habere göre, Armstrong program çekimleri sırasında Fransa Bisiklet Turu şampiyonluklarında performans artırıcı ilaçlar aldığını itiraf etti.



Yedi Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğunun elinden alınmasına yol açan doping iddialarına bu güne kadar şiddetle karşı çıkan bisikletçinin açıklamalarının ayrıntıları henüz bilinmezken, röportaj öncesi kendi kurduğu Kanser Vakfı “Livestrong“u ziyaret ederek çalışanlarla özel bir görüşme yaptığı ve "Üzgünüm" dediği bildirildi.

Eski bisikletçinin Armstrong'un burada çalışanları zor durumda bıraktığı ve vakfın varlığını tehlikeye düşürdüğü için vakıf görevlilerinden özür dilediği ifade edildi.

41 yaşındaki Armstrong'un Austin kentindeki bir otelde verdiği röportaj perşembe günü yayınlanacak.

Armstrong sistemli bir şekilde doping yaptığı gerekçesiyle Amerikan Anti-Doping Ajansı (USADA) tarafından ömür boyu bisiklet sporundan men edilmiş, karar Uluslararası Bisiklet Birliği'nce (UCI) de onaylanmıştı.



(Deutsche Welle Türkçe)