Lana Del Rey'den Trump'a destek veren Kanye West'e: Böyle düşünüyorsan senin de müdahaleye ihtiyacın var!

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Şarkıcı Lana Del Rey, ABD Başkanı Donald Trump’a desteğiyle bilinen rapçi Kanye West’e tepki gösterdi. 2014 yılında Kim Kardashian ile evlenen West’in düğününde şarkı da söyleyen Rey, West’e “Trump’ın yaptıklarının uygun olduğunu düşünüyorsan senin de onun kadar müdahaleye ihtiyacın var” dedi.

Saturday Night Live programına katılan ve Trump’ın simgelerinden biri olan “Make America Great Again” (Amerika’yı yeniden muhteşem yapalım) yazılı kırmızı şapkalardan takan West, ABD Başkanı’nı öven bir konuşma da yapmıştı.

“Trump’ın başkan olması ülkemiz için bir kayıp ama senin ona olan desteğin kültürün kaybı"

West’in, programın bir parçası olarak yayınlanmayan ancak stüdyoda bulunan izleyiciler tarafından sosyal medyada paylaşılan konuşması, Trump karşıtlarının tepkisini çekerken; Lana Del Rey ise ünlü rapçinin Instagram’da yaptığı bir paylaşımın altına şunları yazdı:

“Trump’ın başkan olması ülkemiz için bir kayıp ama senin ona olan desteğin kültürün kaybı.

"Büyüklük kompleksi, kendini beğenmişliğin uç noktaları…"

"Ancak karakterinin onunkiyle bir noktada ilişkili olduğunu düşündüğün tahmininde bulunabilirim. Büyüklük kompleksi, kendini beğenmişliğin uç noktaları… Eğer ülkeyi yöneten adam hakkında konuşuyor olmasaydık bunların hiçbiri konuşma konusu olmazdı.

"Eğer, sadece ünlü olduğu için kadınları cinsel organlarından yakalamakta bir sorun olmadığını düşünen birini desteklemekle bir problemin yoksa, o zaman senin de en az onun kadar müdahaleye ihtiyacın vardır. Ki narsistler bunu neredeyse hiçbir zaman alamazlar çünkü bu konuda yeterli yardım yöntemi yok.

"Mesaj, hiçbir zaman kaale alınmayacak bir kaygıyla gönderilmiştir.”