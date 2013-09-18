Lana Del Rey İstanbul'da

2012’nin en çok satan ve en çok ödül alan albümlerinden birine sahip olan ve kendini film yazarı olmak isterken dünyanın en ünlü söz yazarları arasında bulan, internet fenomeni Lana Del Rey, 20 Eylül’de KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak. Kendi deyimiyle “karanlık aşk hikayeleri” anlattığı şarkı sözleri kadar sesiyle de dinleyenleri kendine hayran bırakıyor. 2012’nin en çok satan ve en çok ödül alan Lana Del Rey’in “Born to Die” albümü bağımlılık yaratıyor.

1950’lere ve 60’lara olan hayranlığını müziğine yansıtan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Lana Del Rey, Unilife ve Uru Group’un organizasyonuyla 20 Eylül Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

20 Eylül 2013 18:00

KüçükÇiftlik Park, İstanbul