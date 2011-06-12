-LAMPEDUSA ADASINDAN TAHLİYE SÜRÜYOR FLORANSA (A.A) - 12.06.2011 - İtalya, yıl başından bu yana Kuzey Afrika ülkelerinden gelen kaçak göçle baş etmeye çalışıyor. İtalya'nın coğrafi olarak Kuzey Afrika'ya en yakın toprak parçası olan Lampedusa adasına kaçak göçmenlerin gelişi son günlerde artınca, İtalyan yetkililer tahliye gemileriyle adayı boşaltma çalışmalarına yöneldi. Yerel basına yansıyan haberlere göre, Excelsior adlı geminin bin 86 kaçak göçmeni Taranto kentine götürdü. Göçmenlerin buradan Manduria'daki göçmen ağırlama merkezine transfer edilecekleri belirtildi. Lampedusa adasının kuzeyindeki Pelagie adalarındaysa halen bin 49 göçmenin bulunduğu, bu kişilerin yarın ana karaya transfer edilmelerinin beklendiği kaydedildi. İtalyan makamları, dün de aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 667 Afrikalı mültecinin Lampedusa'ya geldiğini duyurmuşlardı.