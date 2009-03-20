Lamborghini’den özel üretim

İtalyan spor otomobil üreticisi olan Lamborghini, sınırlı sayıda üretilen Murcielago LP 650-4 Roadster'in ilk fotoğraflarını yayımladı.



Doğuş Otomotiv'den yapılan yazılı açıklamada, Lamborghini'nin bu otomobilden sadece 50 adet üreteceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bugüne kadar 3 binden fazla üretilen ve Lamborghini Diablo'nun ruhunu yaşatan Murcielago'nun Roadster versiyonu, 100 kilometre hıza 3,4 saniyede ulaşıyor. Azami hızı ise saatte 330 kilometre.



Murcielago LP 650-4 Roadster sürekli dört tekerlekten çekişin yanında 650 HP güç üreten, geliştirilmiş 6.5 litrelik V12 motora sahip. Modelin LP 650-4 olan ismi de buradan geliyor. Otomobil 660 Nm'lik torku ile 0-100 kilometreye hızlanma performansını 3,4 saniyede gerçekleşirken, azami hızı saatte 330 kilometreyi buluyor."



Açıklamada, LP 650-4 logosunun, otomobilin artırılan gücünün bir ifadesi olarak otomobilin dış kısmına uygulandığı ve turuncu renkli fren kaliperleri ile sürücünün arkasındaki motoru sergileyen şeffaf V12 motor kapağının göze çarpan unsurlar olarak yer aldığı ifade edildi.

