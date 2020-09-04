Lamborghini'yle karpuz satan İranlı'ya ceza verildi, araç trafikten men edildi

İstanbul’da Lamborghini marka lüks spor aracından 5 liraya karpuz satan kişinin İran uyruklu M.H.F. olduğu ortaya çıktı. Ülkesinde sosyal medya fenomeni olan M.H.F. hakkında "Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak" suçuyla trafikten men ve para cezası verildi.

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dün yaşanan olayda yabancı uyruklu bir kişinin Lamborghini marka araçla 5 liraya karpuz satması gündem oldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada lüks aracını farklı amaçla kullanan o kişi belirlendi. Emniyete getirilen araç sahibinin İran’lı M.H.F. olduğu anlaşıldı.

Araç sürücüsü M. H. F. 'ye “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 1 (Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek) maddesine göre 1228 lira idari para cezası uygulandı. İranlı M.H.F.'nin kullandığı lüks araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Aracı bağlanan İranlı’nın ülkesinde internet fenomeni olduğunu ve internette yayınlamak üzere görüntü çekmek için lüks araçta karpuz sattığını söylediği öğrenildi. (DHA)