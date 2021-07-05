Lamborghini'sini çalmaya yeltenen hırsızı döven El Shaarawy'ye soruşturma

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Stephen El Shaarawy'ye, Lamborghini'sini çalmaya yeltenen hırsızı dövdüğü için soruşturma açıldı.
Corriere della Sera'da yer alan habere göre, 12 Şubat'ta Alessio Cerci'nin evine giden Stephen El Shaarawy, arkadaşıyla konsol oyunu oynarken hırsızı fark etti.
Evden çıkıp caddede hırsızı yakalayan ve etkisiz hale getiren El Shaarawy polisi çağırdı. Yıldız futbolcu polise hırsızın arabasını çalmaya çalıştığını bildirdi.
Hırsız mayıs ayında 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak El Shaarawy'nin kendisine yönelik şiddet uyguladığını belirterek şikayette bulundu.
Shaarawy hakkında soruşturma açılırken İtalyan futbolcunun Temmuz ayının sonunda ifade vereceği belirtildi.