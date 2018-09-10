Lambik birası iklim tehdidi altında

Belçika’nın Brüksel ve Pajottenland bölgelerinde üretilen ekşi lambik birası, açık havada yabani mayalar ve havada uçuşan doğal bakteriler kullanılarak fermente ediliyor. Lambic birası mayalanırken, soğuma ve aşılama işlemleri için, eksi 8.0 ile artı 8.0 dereceler arasında dinlendiriliyor.

Belçikalı yetkililer, bölgede yapılan ısı araştırmaları sonucunda, lambik birasının geleceğinin tehlike altına girdiği duyurdu.

Lambic birasının mayalama işlemleri Ekim – Nisan ayları arasında yapılırken, yapılan açıklamalarda biranın “çok fazla yaz gördüğü” ve üretiminin tehlike altında olduğu açıklandı.

Lambik biralar adını Belçika’nın Lembeek köyünden alıyor. (DHA)