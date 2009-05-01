Lambda İstanbul kapatılmaktan kurtuldu

Lambda İstanbul Derneği kapatılmaktan kurtuldu. Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay’ın, derneğin kapatılmaması yönündeki bozma kararına uydu.



Lambda İstanbul Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel (LGBTT) Dayanışma Derneği kapatılmaktan kurtuldu. Radikal gazetesinin haberine göre Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay’ın, derneğin kapatılmaması yönündeki bozma kararına uydu.



Eşcinsellerin haklarını korumak, yaşadıkları sıkıntılara karşı yardımcı olmak amacıyla 2006’da resmen dernekleşen Lambda, İstanbul Valiliği’nin başvurusu üzerine açılan dava sonucunda geçen mayıs ayında kapatılmıştı. Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, derneğin adında geçen ‘gay’, ‘lezbiyen’ gibi ifadeleri ve ‘Hukuka veya ahlaka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz’ hükmünü gerekçe göstermişti. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, geçen kasımda yerel mahkeme kararını oybirliğiyle bozmuş ve derneğin kapatılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.



Bunun üzerine dosya yeniden yerel mahkemeye döndü. Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dünkü duruşmada savcı, “Yargıtay bozma ilamına uyulması kamu adına mütalaa olunur” dedi. Savcının mütalaasının ardından hâkim, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

