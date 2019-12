Lambalardan bilgi akacak

Boston Üniversitesi bilim adamları, açık ortamda veri nakletmenin bir yolunu keşfediyor. Mühendislik Koleji araştırmacılarının üzerinde çalıştığı teknoloji sayesinde, gelecekte lambalardan "bilgi alkacak" Birkaç yıldır üzerinde çalışılmakta olan ve tüm kabloları ortadan kaldıran bu teknoloji sayesinde, cep telefonundan radyoya, her tür araç, açar açmaz bilgi vermeye başlayacak.



Geleceğin teknolojisinde, ev ve ofisler, Güneş enerjisiyle bile çalışabilecek nitelikteki düşük güçle çalışan ve 45 yıl önce bugün keşfedilen LED lambalarla aydınlatılacak. Bu ışık kaynağı, aynı zamanda kablosuz olarak veri taşıyan, optik bir iletişim sistemi olarak kullanılacak. Çok küçük LED lambacıklarının insan gözünün algılamayacağı hızda titreşmesiyle, bu titreşimi yakalayan aygıtlara veri iletilebilecek. Her bir lamba, 1 ila 10 Mbps arasındaki hızlarda veri nakleden ağ giriş noktaları olarak kullanılacak.



Az enerji tüketecek



Aslında kızılötesi ışınlar yoluyla benzer bir biçimde veri nakledilebiliyor. Ancak bu eski yöntemde, bağlantı kurulacak aygıtların çok yakında olması gerekiyor. Yeni teknoloji ise, hem tüm bir odayı kapsama alanına alacak, hem de radyo dalgalarına göre çok daha az enerji tüketecek.



Bilgi her yerde



WI-FI teknolojisinden daha güvenli olduğu bildirilen yeni yöntem üzerinde çalışan ekibin başkanı Thomas Little, "Bilgisayarınızın, televizyonunuzun, MP3 çalarınızın, radyonuzun veya klimanızın, siz odanın ışığını açar açmaz sizinle iletişime geçtiğini düşünün. LED şebekesi, bir odadaki tüm kabloları ortadan kaldıracak" dedi. (Hürriyet)