Lalezar, bu sezon iddialı

Foto galeri için tıklayınız

Özellikle çalışan kadınları sabırsızlıkla beklediği yeni koleksiyon Türkiye genelinde 186 satış noktasında yerini aldı.Bu yıl sektörde 45. yılını dolduran ve dünya markaları ile rekabetten geri kalmayan Lalezar’ın yönetim kurulu üyesi ve baş tasarımcısı Feryal Yenerer koleksiyonun çıkış noktasının doğallık olduğunu belirterek söyle konuştu:“Tasarımlarımı karmaşadan uzak, yalın çizgileri güncel detaylarla hareketlendirmeye çalıştım. Lalezar bu yıl dünyayla eş zamanlı olarak klasik siyah ve kahve dışında antrasit, kırmızı, mor, saks mavi ve ekru renklerini kullandı.”Gürman Binicilik Klubü’nde yapılan ilginç katolog çekimlerine katılan Türkiye güzeli (Mis Turkey) Sinem Sülün ve Polonyalı top model Sabina Kvasek bir birinden şık kıyafetler giyip cins atlarla başarılı moda fotoğrafçısı Doğan İnal’ın objektifine çarpıcı pozlar verdiler.Ülkesinde yanı zamanda iyi bir binici olan Kvasek’in atlar üzerindeki hakimiyeti ve rahatlığı dikkat çekiciydi. Türkiye güzeli Sinem Sülün verdiği cesur pozlarla en az meslektaşı kadar başarılı bir performans sergiledi..