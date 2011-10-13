-Lalenin de kolonyası var MUŞ (A.A)- 13.10.2011 - Her yıl ilkbahar mevsiminde Muş Ovası'nı süsleyen lalenin kolonyası yapıldı. Muş Ovası'nda kendiliğinden yetişen, nisan ve mayıs aylarındaki eşsiz görüntüsüyle doğaya güzellik katan Muş Lalesinden elde edilen kolonya, yurt içinden ve yurt dışından büyük talep görüyor. Kolonya üreticisi Hamit Aslan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na sunduğu projenin kabul edilmesiyle nisan ayında kolonya üretimine başladıklarını söyledi. Türkiye'de ilk kez, lale kolonyası üretildiğine işaret eden Aslan, üretimin zahmetli olduğunu bildirdi. Nisan ve mayıs ayında, Muş ovasından topladıkları lalelerin usare ve yağının alındığını, daha sonra özel imbiklerde karanlık odada 3-6 ay arasında bekletildiğini ifade eden Aslan, özel bir formülasyonla koku ekledikten sonra piyasaya sürüldüğünü belirtti.