Laleli'den Ukrayna'ya sevkiyat başladı; 'ticaret savaş öncesinin yüzde 20'sine kadar çıktı'

Önce pandemi ardından da Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Laleli’de durma noktasına gelen ticaret yeniden hareketlenmeye başladı. Laleli Sanayi ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, savaş öncesin hala gerisinde kalsa da Rusya’nın ardından Ukrayna’ya da sevkiyatın başladığını söyledi.

Rusya’ya ticaretin normal dönemin yüzde 80’ine ulaştığını belirten Eyyüpkoca, “Ukrayna’da savaşın olmadığı yerlerde hayat normal seyrine dönmeye başladı. İhtiyaçlar da bir şekilde giderilmek zorundalar. Şu anda Ukrayna ile ticaret ise savaş öncesinin yüzde 20’sine kadar çıktı. İki ülkenin Laleli’deki ihracatındaki payı yüzde 55 seviyesinde” dedi.

"Bu yıl 3 milyar dolarla kapanır"

Dünya'dan Yener Karedeniz'e konuşan Eyyüpkoca’nın verdiği bilgilere göre salgın öncesinde Laleli, Osmanbey ve Merter gibi üç önemli tekstil merkezinin yurtdışı ile toplam ticaret hacmi 6-7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşiyordu.

Bu pastadan en büyük payı ise Laleli’nin aldığını dile getiren Eyyüpkoca, “Laleli, Osmanbey, Merter bölgesinin ticaret hacmi, geçtiğimiz yıl 3.5 milyar dolara kadar çıktı. Pandemi öncesinde 7 milyar dolardı; 16-17 milyar dolarları bulduğu dönemler de oldu. Bu yıl da beklentimiz, 3 milyar dolar civarında olacağı yönünde” diye konuştu.

"Savaş yüzünden iş yapamadık"

Geçtiğimiz günlerde 10 bin dolar olan yurtdışı transfer limitinin 50 bin dolara çıkarıldığını hatırlatan Eyyüpkoca, “Rusya’da da normale dönmeye başladı. Bu sezonu biz Ruslarla turizmi iyi geçireceğiz. Charter uçuşlar başladı, turizmde iyi geçireceğiz. Rusya şu anda bize muhtaç. Savaşın öncesine göre yüzde 10-20 düşüş oldu. Savaş olmasaydı bütün yaz çalışsak da mal yetiştirmezdik. Savaşım etkisi ile 40-45 gün yattık. Bir anda freni yükseltip üretemiyorsun” ifadelerini kullandı.